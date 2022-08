[ESPN y Star Plus EN VIVO] Marlon ‘Chito’ Vera vs. Dominick Cruz: ver pelea por UFC Fight Night

Marlon ‘Chito’ Vera vs. Dominick Cruz se miden EN VIVO este sábado 13 de agosto desde las 4.00 p. m. (hora peruana) por la UFC Fight Night. Esta pelea se disputará en el Pechanga Arena San Diego y será transmitida por la señal de ESPN y STAR Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias de este evento a través de la web de La República Deportes.

Marlon ‘Chito’ Vera vs. Dominick Cruz: ficha de la pelea

Pelea Marlon ‘Chito’ Vera vs. Dominick Cruz ¿Cuándo es? Sábado 13 de agosto ¿A qué hora es? 4.00 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde es? Pechanga Arena San Diego

Marlon ‘Chito’ Vera vs. Dominick Cruz: cartelera

Preliminares

Angela Hill vs. Loopy Godinez: peso combinado (120 libras)

Martin Buday vs. Lukasz Brzeski: peso completo

Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes: peso mosca femenino

Gabriel Benítez vs. Charlie Ontiveros: peso ligero

Ode Osbourne vs. Tyson Nam: peso mosca

Jason Witt vs. Josh Quinlan: peso combinado (180 libras)

Youssef Zalal vs. Da’Mon Blackshear: peso gallo.

Estelares

Marlon Vera vs. Dominick Cruz: peso gallo

Nate Landwehr vs. David Onama: peso pluma

Yazmin Jauregui vs. Iasmin Lucindo: peso paja femenino

Devin Clark vs. Azamat Murzakanov: peso semicompleto

Priscila Cachoeira vs. Ariane Lipski: peso gallo femenino

Bruno Silva vs. Gerald Meerschaert: peso mediano.

¿A qué hora es la pelea Marlon ‘Chito’ Vera vs. Dominick Cruz?

México: 4.00 p. m. (preliminares) | 7.00 p. m. (estelares)

Perú: 4.00 p. m. (preliminares) | 7.00 p. m. (estelares)

Ecuador: 4.00 p. m. (preliminares) | 7.00 p. m. (estelares)

Colombia: 4.00 p. m. (preliminares) | 7.00 p. m. (estelares)

Chile: 5.00 p. m. (preliminares) | 8.00 p. m. (estelares)

Bolivia: 5.00 p. m. (preliminares) | 8.00 p. m. (estelares)

Venezuela: 5.00 p. m. (preliminares) | 8.00 p. m. (estelares)

Paraguay: 5.00 p. m. (preliminares) | 8.00 p. m. (estelares)

Argentina: 6.00 p. m. (preliminares) | 9.00 p. m. (estelares)

Uruguay: 6.00 p. m. (preliminares) | 9.00 p. m. (estelares)

Brasil: 6.00 p. m. (preliminares) | 9.00 p. m. (estelares).

¿Qué canal transmitirá el Marlon ‘Chito’ Vera vs. Dominick Cruz?

La pelea entre Marlon ‘Chito’ Vera vs. Dominick Cruz será transmitido por la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este enfrentamiento a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

¿Cómo acceder a Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver la pelea Marlon ‘Chito’ Vera vs. Dominick Cruz, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde es la pelea entre Marlon “Chito” Vera vs. Dominick Cruz?

La pelea entre Marlon ‘Chito’ Vera vs. Dominick Cruz por la UFC Fight Night se disputará en el Pechanga Arena, ubicado en la ciudad de San Diego, Estados Unidos.