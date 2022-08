VER PSG vs. Montpellier EN VIVO: ¿cuándo y a qué hora ver partido por la Ligue vía Star Plus?

MIRA AQUÍ EN VIVO PSG vs. Montpellier | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 2 de la Ligue 1 este sábado 13 de agosto. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

En la primera fecha de la liga francesa, el cuadro parisino goleó 5-0 a Clermont, resultado que le permitió ubicarse en el primer lugar por diferencia de gol. Situación similar sucedió con el exequipo de Jean Deza que ganó en condición de local al Troyes.

PSG vs. Montpellier: ficha del partido

Partido PSG vs. Montpellier ¿Cuándo juegan? Sábado 13 de agosto ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿En qué canal? Star Plus

PSG vs. Montpellier: posibles alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe; Achraf Hakimi, Vitinha, Marco Verratti, Nuno Mendes; Lionel Messi; Pablo Sarabia y Neymar Jr.

Montpellier: Dimitry Bertaud; Arnaud Souquet, Thuler, Maxime Estève, Nicolas Cozza, Mihailo Ristic; Joris Chotard, Jordan Ferri, Sacha Delaye; Florent Mollet y Stephy Mavididi.

PSG vs. Montpellier: historial

¿A qué hora ver PSG vs. Montpellier EN VIVO?

El enfrentamiento entre PSG vs. Montpellier EN VIVO por la Ligue 1 empezará a las 2.00 p. m.. Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver PSG vs. Montpellier EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido PSG vs. Montpellier por la Ligue 1 debes sintoniza la señal de Star Plus, encargado de transmitir el partido a toda Sudamérica.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Montpellier?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Montpellier, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de PSG vs. Montpellier?

Si quieres seguir en internet el PSG vs. Montpellier, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.