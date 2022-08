Juan Reynoso, feliz por Melgar, habló sobre retornos a selección: “Es el mejor momento de Cáceda”

Juan Reynoso sigue hablando con la prensa y dando detalles sobre los inicios de su trabajo al mando de la selección peruana. No obstante, este viernes 12 agosto también se dio un espacio para referirse a Melgar y su histórica clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. El hito del Dominó sorprendió en el extranjero y el ‘Cabezón’ no fue ajeno a lo hecho por su exequipo.

Como se recuerda, el actual técnico de la Bicolor tuvo un gran paso en el elenco arequipeño, al cual lo sacó campeón en el 2015. Y en este 2022 se sintió muy contento por la manera en cómo ha ido creciendo tanto a nivel local como internacional.

“Estuvo emocionado. Todo el partido con la adrenalina a tope y viéndolo con mi familia. Después, con el resultado puesto, orgulloso de ver cada vez más sólido a ese niño (Melgar) que lo vimos recién amamantando y hoy en día es fuerte y con la autoestima alta. Empezando a correr en instancias importantes. En Perú ya es un equipo referente, pero faltaba lo internacional. Dio un paso importante”, expresó Reynoso para Líbero.

Asimismo, Juan Reynoso se refirió a Carlos Cáceda, quien sería nuevamente convocado para jugar con Perú, y destacó la gran actuación que tuvo bajo los tres palos ante Internacional en la Copa Sudamericana.

“Lo de Carlos (Cáceda), ayer, fue monumental. Desde un mano a mano que ataja hasta los penales. Pero delante de él hay un equipo que sabe a lo que juega y que no se asusta. En la selección hay que convocar a los mejores. Y hoy su momento es el mejor. Hay que intentar ser congruentes y que la Bicolor le dé vitrina a estos jugadores con buen presente”, acotó el ‘Cabezón’.

Juan Reynoso y las novedades en la selección peruana

Por otro lado, Juan Reynoso fue consultado sobre los jugadores que integrarán la selección peruana en los próximos partidos. Recordemos que Perú tiene amistosos en setiembre y habrá una convocatoria en la siguientes semanas.

Un futbolista por el cual se le preguntó al ‘Ajedrecista’ es Raúl Ruidíaz. El DT señaló que la ‘Pulga’ sí tendrá espacio con la Blanquirroja.

“Si lo permite, seguro. Es un referente en México y la MLS. Pero hay que darle tranquilidad. Que sienta que el comando técnico y los compañeros lo respetan. Todos me hablan bien de él y no se explican por qué la gente es injusta con él. Sé que quiere una nueva oportunidad”, explicó Reynoso, quien no descartó que el atacante haga dupla con Lapadula.

Finalmente, habló sobre Miguel Trauco, a quien no le auguró un buen futuro en la selección peruana y, al parecer, no sería convocado por su falta de continuidad.

“Se hablará con él. Mucho va a resultar de esa conversación que tengamos con Miguel. Yo lo veo complicado porque siempre estamos vendiendo el presente de los jugadores importantes. Más allá de que sea titular en los últimos años, creo que sería poco congruente convocarlo hoy”, sentenció.

