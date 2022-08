Hinchas del Internacional estallan en redes y piden salida de jugadores tras derrota ante Melgar

Melgar hizo historia en la Copa Sudamericana y clasificó por primera vez en su historia a las semifinales tras eliminar al Internacional de Brasil. La victoria de los rojinegros sorprendió a todo el continente y la prensa extranjera. Carlos Cáceda fue una de las figuras y causó diversas reacciones; sin embargo, no todo es felicidad.

La caída de la escuadra de Porto Alegre ha generado la molestia y el estallido en los ‘torcedores’ del equipo dirigido por Mano Menezes. Algunos hinchas piden la cabeza de algunos jugadores luego de la debacle en el torneo continental.

Asimismo, el técnico del Colorado tampoco se salvó de las críticas y los hinchas resaltaron su mal trabajo al mando del Internacional.

La principales críticas de los hinchas del Inter fueron contra los volantes Edenilson y Taison.

“Taison hoy, todo lo que intentó, fracasó. Parece como si fuera una advertencia, de lo que iba a pasar”, “La temporada simplemente no terminó el 08/11 porque todavía no tenemos que caer. Faltan 13 puntos, entonces puedes tomar vacaciones colectivas. Edenilson y Taison necesitan irse hoy”, “Yo era el mayor apoyo del trabajo de Mano. Después de hoy, si Edenilson, Taison, Caio Vidal no se escapan y empiezan a aparecer los resultados positivos; ‘bye’ Mano Menezes”, “Vendo camiseta de Taison al precio”, eran los comentarios en Twitter de los hinchas del Colorado.

Hinchas del Internacional molestos en redes y piden salida de jugadores. Foto: captura Twitter

