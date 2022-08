[En Vivo] Sevilla vs. Osasuna: hora y canal de TV para ver el inicio de LaLiga Santander

Mira AQUÍ Sevilla vs. Osasuna EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, viernes 12 de agosto, por la primera fecha de LaLiga Santander 2022. El compromiso tendrá como escenario el estadio El Sadar de Pamplona y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Sevilla vs. Osasuna: ficha del partido

Partido Sevilla vs. Osasuna ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 12 de agosto ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde juegan? El Sadar ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus

Sevilla vs. Osasuna: ¿cómo llegan?

Quieren empezar de la mejor manera. Sevilla y Osasuna serán los equipos encargados de dar inicio a una nueva temporada de LaLiga Santander.

El conjunto comandado por Julen Lopetegui se caracteriza por sus buenas campañas en torneos internacionales; sin embargo, en el plano local, no logran levantar el título hace más de 70 años. Por su parte, Osasuna culminó en el último certamen a mitad de tabla y su principal objetivo en la presente campaña es clasificar a la Europa League o la Conference League.

Sevilla vs. Osasuna: posibles alineaciones

Sevilla: Yassine Bono; Jesús Navas, Nemanja Gudelj, Karim Rekik, Marcos Acuña; Fernando Reges, Papu Gómez, Ivan Rakitic; Jesús Corona, Youssef En-Nesyri, Lucas Ocampos.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Aridane, Manu Sánchez; Jon Moncayola, Lucas Torró, Darko Brasanac; Chimy Ávila, Ante Budimir, Rubén García.

Sevilla vs. Osasuna: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juega Sevilla vs. Osasuna?

El encuentro entre Sevilla vs. Osasuna por la primera jornada de LaLiga Santander 2022 se desarrollará a partir de las 2.00 p. m. (hora brasileña). Revisa el horario según el país:

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Sevilla vs. Osasuna?

Para ver EN VIVO Sevilla vs. Osasuna, debes sintonizar el canal de ESPN. También, puedes seguir el minuto a minuto en la plataforma streaming de Star Plus. Por otra parte, en territorio español, la transmisión estará a cargo de Movistar LaLiga.

¿Cómo VER EN VIVO Sevilla vs. Osasuna vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

¿Cómo ver Sevilla vs. Osasuna ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Sevilla vs. Osasuna por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Sevilla vs. Osasuna?

El enfrentamiento Sevilla vs. Osasuna por la primera fecha de LaLiga Santander se disputará en el estadio El Sadar. Dicho recinto se encuentra en la ciudad de Pamplona, España, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 23.000 espectadores.