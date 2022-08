EN VIVO, Liga 1 2022: programación, partidos y tabla del Torneo Clausura y acumulado

La Liga 1 2022 vuelve a la acción desde este sábado 13 de agosto con la fecha 7 del Torneo Clausura. Entérate en esta nota cómo se jugará esta jornada en la que Cienciano buscará mantenerse como líder del campeonato, mientras que Sporting Cristal, Universitario y Melgar tratarán de recuperar terreno.

¿Cómo se jugará la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022?

La fecha comenzará con el encuentro entre Sporting Cristal vs. Carlos Stein en el Alberto Gallardo. Los celestes vuelven al coloso del distrito de San Martín y tratarán de retornar a la senda del triunfo tras un amargo empate ante Cantolao.

Posteriormente, se disputarán el Carlos Mannucci vs. San Martín y Ayacucho FC vs. ADT. Más tarde, en horas de la noche, será el turno de Universitario vs. Binacional. Los cremas acumulan tres derrotas consecutivas y necesitan la victoria.

El domingo 14 de agosto continuará la fecha Alianza Atlético vs. César Vallejo, Atlético Grau vs. Deportivo Municipal y Sport Huancayo vs. UTC. Los poetas tendrán un duro compromiso y necesitan los tres puntos para acercarse al primer lugar.

No obstante, el duelo más destacado es el Sport Boys vs. Cienciano. El Papá es líder del Torneo Clausura e intentará llevarse una victoria en el Callao. Finalmente, la fecha 7 cerrará el lunes 15 con el Melgar vs. Cantolao.

Alianza Lima no participará de esta jornada, ya que le toca descansar.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2022

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2022

Tabla acumulada de la Liga 1 2022