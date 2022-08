[En Vivo] Como vs. Cagliari con Gianluca Lapadula, Serie B de Italia: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Como vs. Cagliari | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 2 de la Serie B de Italia este sábado 13 de agosto. El duelo iniciará a la 1.45 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Star Plus. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Como vs. Cagliari: ficha del partido

Serie B de Italia Como vs. Cagliari ¿Cuándo juegan? Sábado 13 de agosto ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stadio Giuseppe Sinigaglia ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Como vs. Cagliari?

La transmisión del cotejo entre Como vs. Cagliari EN VIVO empezará a partir de las 1.45 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver Como vs. Cagliari EN VIVO?

El duelo por la Copa Italia entre Como vs. Cagliari EN VIVO se transmitirá a través de la plataforma de Star Plus en toda Sudamérica.

¿Cómo ver Como vs. Cagliari ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Como vs. Cagliari por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Como vs. Cagliari?

Para acceder a Star Plus y ver el Como vs. Cagliari, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Como vs. Cagliari?

El encuentro entre Como vs. Cagliari se disputará en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, el cual es un estadio de usos múltiples en Como, Italia. Actualmente se utiliza sobre todo para partidos de fútbol y es el estadio de Como 1907. El estadio tiene capacidad para 13.602 personas. El estadio se completó en 1927 y fue construido por voluntad precisa de Benito Mussolini.