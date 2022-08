Tras perder sus últimos 3 partidos y no anotar goles: ¿la ‘U’ puede ganar el Clausura?

Este fin de semana se juega la fecha 7 del Torneo Clausura y Universitario recibirá a Binacional en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Carlos Compagnucci atraviesan un complicado momento futbolístico, ya que no ganan hace tres partidos y tampoco anota goles. Por si fuera poco, su posición en la tabla no es nada alentadora, puesto que marcha en la novena casilla con siete unidades y el líder Cienciano (14 puntos) le saca una amplia ventaja.

Si bien el objetivo del cuadro estudiantil es ganar la estrella número 27 a fin de año, esto parece ser un poco lejano debido al instante que está pasando. Para poder aspirar al título, los cremas deben ganar el Clausura o, en todo caso, quedar entre los dos primeros lugares de la tabla acumulada y así disputar los play-offs. A falta de 12 fechas por jugarse, ¿Universitario tiene posibilidad de ganar el segundo certamen del año?

Universitario se encuentra a siete puntos del líder Cienciano en el Torneo Clausura. Foto: GLR

Partidos de visita

Uno de los aspectos que le ha costado a Universitario en esta temporada es ganar de visita. En el Apertura, los cremas disputaron ocho duelos en esa condición, de los cuales cinco fueron derrotas, dos victorias y un empate. Mientras que, en lo que resta del Clausura, a los de Ate les falta jugar seis fuera de casa, uno de ellos es en la altura de Huancayo y otro en el calor de Piura. Si bien tres encuentros son en el llano de Lima, los rivales serán Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys.

Rivales directos en la lucha

Otro punto en contra de los merengues, es que de los 12 equipos que aún le falta enfrentar, 5 los superan en la tabla de posiciones (Alianza Lima, Sporting Cristal, Binacional, Atlético Grau y Melgar) y otros tres tienen el mismo puntaje (Sport Boys, ADT y Alianza Atlético), por lo que la pelea será constante en cada partido.

Además, en el último tramo del campeonato, los duelos serán cerrados, sabiendo que también se compite por un cupo a los certámenes internacionales y, por el momento, la ‘U’ está fuera de los ocho primeros lugares en el acumulado.

Universitario perdió 1-0 ante Cienciano por la fecha 6 del Torneo Clausura. Foto: Cienciano

Falta de gol

Tras la salida de su goleador Alex Valera, los estudiantiles han tenido problemas de cara a la definición. Los últimos cuatro cotejos en los que el seleccionado peruano no estuvo presente, Universitario solo ganó uno y perdió los otros tres. Lo más preocupante es que los dirigidos por Carlos Compagnucci tuvieron situaciones de gol, pero Alexander Succar y los otros atacantes no pudieron inflar las redes del arco rival. Asimismo, el estratega argentino no puede contratar otro delantero debido a que ya se cerró el mercado de fichaje en nuestro territorio.

Estos tres factores expuestos líneas arriba muestran que la ‘U’ tiene pocas posibilidades de ganar el Torneo Clausura. Más aún, sabiendo que sus rivales que lo superan en la tabla han estado sumando puntos en los últimos tres cotejos e, incluso, los encuentros perdidos de los merengues fueron ante contrincantes directos (César Vallejo, Municipal y Cienciano).

Torneo Clausura: tabla de posiciones

Liga 1: tabla acumulada