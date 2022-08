¿Experto en penales? Raúl Ruidíaz revela por qué no ‘picó’ su penal en el All Star Game

Tiene sus trucos. La última edición del All Star Game —partido que reúne a las estrellas de la Liga MX y la MLS— tuvo como una de sus figuras al delantero Raúl Ruidíaz. El goleador peruano ingresó en el complemento y no demoró mucho en marcar el segundo tanto de su equipo desde el punto de penal.

Respecto a su gol, muchos consideraron que el delantero del Seattle Sounders iba a ‘picar’ el balón, como lo hizo en ocasiones anteriores; sin embargo, el futbolista de 32 años explicó por qué descartó esta opción.

“Nadie se asomó. Era mi oportunidad y gracias a Dios pude anotar. Lo más importante es que ganamos. Tengo un amigo que me conoce en el equipo rival y se me pasó por la cabeza que sabía cómo pateaba. Es más, pensé que le había dicho y por eso no la ‘piqué'”, manifestó en diálogo con Area Sports Network.

Así ejecutó Raúl Ruidíaz su penal en el All-Star Game

Asimismo, apuntó que espera que esta anotación le permita volver a tener regularidad. “Creo que ese gol me da una confianza, vengo de una lesión que me dejó fuera de varios partidos. Este gol significa mucho para mí y me va a dar confianza para lo que viene”, agregó.

Por otra parte, uno de los ausentes fue el defensor de la selección peruana Alexander Callens. El zaguero sufrió una dura lesión en la última jornada del certamen estadounidense y no pudo acompañar a la ‘Pulga’.

“Le mandé un mensaje. No sabía, me enteré recién el mismo día. Le mandé un mensaje para que se recupere. Es un excelente jugador”, mencionó el exatacante de Universitario sobre su compañero en la Bicolor.