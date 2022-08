Pedro García ‘explotó’ contra Guerrero por rechazar entrevista con periodista peruano

Paolo Guerrero, actual jugador del Avaí, es bastante conocido por hablar con la prensa. Sin embargo, hay ocasiones en las que no está dispuesto. Durante el programada “Al ángulo”, el conocido periodista Pedro García arremetió contra el goleador histórico de la selección peruana por negarse a hablar con un reportero que viajó muchas horas para ello.

“Pudimos grabar algunos minutos los trabajos del equipo en el vestuario, donde Paolo hizo resistencia con soga, para evitar lesiones. Él vio al camarógrafo, ‘Fresita’ lo saludó, le levantó la mano, pero no le respondió. No nos hizo caso. No hubo acercamiento. Sus razones tendrá. Se fue y no quiso darnos la entrevista”, dijo el reportero David Chávez.

Esto generó el enojo de Pedro García, quien arremetió contra el ‘Depredador’. “Muy mal Paolo Guerrero, me parece a mí. Si eres un jugador peruano y vez que prensa peruana, que nunca ha ido (a Florianópolis). Porque iban cuando estaba en Flamengo o Porto Alegre, pero, que yo sepa, cuando fue presentado en Avaí FC, nadie fue. Y cuando alguien va a ‘darte pelota’, por lo menos sal. No des la entrevista, porque nadie te obliga si no te provoca, pero dices: ‘Gracias por venir, gracias, se las debo. Hoy día no quisiera expresarme’. Eso se respetaría”, inició

Guerrero rechaza entrevista y Pedro García ‘explota’

Le pidió educación

Asimismo, el comunicador indicó que Guerrero debería dar “educación”. “Me parece una descortesía inconveniente, innecesaria. No des la entrevista, pero da educación. Hablar es gratis, no te cuesta nada”, agregó.