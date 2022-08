[En vivo] Querétaro vs. Atlético San Luis: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga MX 2022?

Querétaro vs. Atlético San Luis EN VIVO se juega, este jueves 11 de agosto a las 9.00 p. m. (hora peruana), por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga MX 2022. El encuentro se dará en el Estadio Corregidora y tendrá la transmisión de Fox Sports, Fanatiz y Star Plus. En caso de que no puedas acceder, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante.

Querétaro vs. Atlético San Luis: ficha del partido

Partido Querétaro vs. Atlético San Luis Fecha Jueves 11 de octubre Hora 9.00 p. m. (hora peruana) Canal Fox Sports, Fanatiz y Star Plus Lugar Estadio Corregidora

¿A qué hora juegan Querétaro vs. Atlético San Luis?

El enfrentamiento entre Querétaro vs. Atlético San Luis EN VIVO empezará a las 9.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 9.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

¿En qué canal ver Querétaro vs. Atlético San Luis EN VIVO?

El cotejo Querétaro vs. Atlético San Luis EN VIVO por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX será transmitido a través de Star Plus en toda Sudamérica. En México, se podrá ver a través Fox Sports y Fanatiz.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Querétaro vs. Atlético San Luis?

Para acceder a Star Plus y ver el Querétaro vs. Atlético San Luis, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Querétaro vs. Atlético San Luis?

Si quieres seguir en internet el Querétaro vs. Atlético San Luis, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. A la vez, puedes ver el resumen de goles al finalizar el choque.

Querétaro vs. Atlético San Luis: últimos partidos

Querétaro 2-1 Atlético San Luis | Liga MX, Clausura | 17.3.2022

Atlético San Luis 1-1 Querétaro | Liga MX, Apertura | 02.2.2021

Querétaro 2-1 Atlético San Luis | Liga MX, Clausura | 14.3.2021

Atlético San Luis 2-1 Querétaro | Liga MX, Apertura | 15.10.2020.

Querétaro vs. Atlético San Luis: posibles alineaciones

Querétaro : Antonio Rodríguez; Erik Vera, Kevin Balanta, Enzo Martínez, Gabriel Rojas; Pablo Barrera, Kevin Escamilla, Jorge Hernández, David Barbona; Ángel Sepúlveda, Ariel Nahuelpán.

Atlético San Luis: Marcelo Barovero; Aldo Cruz, Rodrigo Gonzalez, Ramón Juárez, Ricardo Chávez; Rodrigo Dourado, Javier Güemez, Jhon Murillo, Juan Manuel Sanabria, Facundo Waller; Sabin Merino.

¿Dónde juegan Querétaro vs. Atlético San Luis?

El encuentro entre Querétaro vs. Atlético San Luis se jugará en el Estadio Corregidora, ubicado la Ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro, México. El recinto fue inaugurado el 5 de febrero de 1985 y tiene capacidad para 34.130 espectadores.