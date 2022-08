¿Qué lesión tiene Exequiel Zeballos y cuándo podría volver a jugar por Boca?

Exequiel Zeballos sufrió una dura patada en el partido de Boca Juniors vs. Agropecuario del último miércoles 10 de agosto, por los octavos de final de la Copa Argentina 2022. Tras la entrada cometida por el defensor Milton Leyendecker, el delantero de apenas 20 años quedó tendido en el suelo y tuvo que abandonar el terreno de juego en medio de lágrimas.

Si bien el Xeneize logró imponerse 1-0 y pasar de ronda en este torneo, ahora queda sin uno de sus mejores elementos no solo en la copa, sino también en la Liga Profesional 2022. Los temores por una prolongada ausencia del ‘Changuito’ se vieron reforzados ante el diagnóstico compartido por el club.

¿Qué lesión tiene Exequiel Zeballos?

Tras el final del encuentro ante Agropecuario, Exequiel Zeballos fue sometido a un primer examen en una clínica de Salta, que no pudo determinar exactamente la lesión debido a la inflamación en el área afectada.

La mañana del jueves 11, el delantero se sometió a estudios complementarios, que detectaron una “lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho”, según explica el Departamento Médico de Fútbol Profesional de Boca Juniors en el parte.

Parte médico de Boca Juniors. Foto: BocaJrsOficial / Twitter

Es decir, no solo habría una fractura, sino también una lesión en los ligamentos de la sindesmosis (articulación entre la tibia y el peroné) que obligan a una prolongada inmovilización y recuperación. Por ello, el club anunció un tratamiento quirúrgico para el jugador.

¿Cuándo podría volver a jugar Exequiel Zeballos?

Medios deportivos de Argentina como Olé y TyC Sports reportan que Exequiel Zeballos quedaría fuera de las canchas al menos hasta enero de 2023, debido a que la recuperación puede tomar entre cuatro y seis meses. Asimismo, el delantero se pierde lo que resta del actual campeonato, que termina el 23 de octubre porque el Mundial de Qatar se disputará entre noviembre y diciembre.

El lunes previo al incidente, Boca había anunciado la extensión del contrato de Zeballos hasta el 2026 y el aumento de su cláusula de salida a 25 millones de dólares.

¿Qué dijo Milton Leyendeker sobre la lesión a Zeballos?

El defensor de Agropecuario que provocó la lesión a Exequiel Zeballos manifestó sus disculpas públicas por la brutal patada. “No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle”, declaró en diálogo con TyC Sports.