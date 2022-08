Serena Williams anuncia su retiro del tenis: “Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto”

Una grande se despide. Serena Williams hizo público su retiro tras una gloriosa carrera en el deporte blanco. A sus 40 años, la deportista con más Grand Slams de la era Open declaró que se está “alejando del tenis hacia otras cosas más importantes”.

Williams reflexionó sobre su futuro y su carrera en una columna publicada el martes 9 de agosto en la prestigiosa revista Vogue, en la que afirma que no le gusta el término “jubilación”. “He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser cuidadosa sobre cómo uso esa palabra (jubilación), porque significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas”, señala la deportista.

“ Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis hacia otras cosas que son importantes para mí. Hace unos años fundé Serena Ventures, una firma de capital de riesgo. Poco después, formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia. He sido reacia a admitir ante mí misma o ante cualquier otra persona que tengo que dejar de jugar al tenis ”, admitió Serena.

La americana es madre de una niña llamada Olympia y señala que uno de sus motivos para dejar el deporte es precisamente querer más hijos. Es importante recordar que Serena estaba gestando a su bebé cuando ganó el Abierto de Australia, el 23.º Grand Slam de su trayectoria, en el 2017. “No quiero volver a quedarme embarazada como atleta. Necesito estar dos pies dentro o dos pies afuera”, reflexiona Williams.

Siguiendo esa línea, la tenista reflexionó sobre el rol de las mujeres deportistas y lo diferente que sería su situación si ella fuera un hombre. “No creo que sea justo”, dijo Williams. “ Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hacía el trabajo físico de expandir nuestra familia. Tal vez sería más como Tom Brady si tuviera esa oportunidad ”.

¿Cuándo se retirará Serena Williams de las canchas de tenis?

Si bien Williams no ha dicho la fecha exacta para dejar las raquetas de tenis, reconoció, en una publicación en Instagram, que “la cuenta atrás ha comenzado” y que piensa “disfrutar las próximas semanas”.

Sin embargo, T he New York Times deslizó que la fecha de la retirada de Serena sería después del US Open, el primer grande que ganó en su carrera en 1999, que inicia a finales de agosto en Nueva York.

¿Qué opina Serena Williams sobre su legado en el tenis?

Luego de 23 años jugando, la estadounidense quiere culminar su carrera con la frente en alto y sin llantos. El carácter decidido ha sido algo que siempre ha caracterizado a la mejor tenista del siglo XXI.

“No voy a endulzar esto, no hay felicidad en este tema (el tenis) para mí”, mencionó Williams, a quien no le gusta hablar de su impresionante trayectoria que la llevó a convertirse en profesional a los 14 años, para luego desafiar a las más grandes del circuito siendo una novata.

¿Cuáles son los reconocimientos de Serena Williams?

La verdad es que Williams es una leyenda en el mundo del deporte blanco. Quedó a solo un Grand Slam de alcanzar a Margaret Court, la tenista con más coronas de la historia. En el periodo de 1999 a 2019 jugó 34 finales de estos torneos, consiguiendo siete títulos del Open de Australia, siete Wimbledon, seis US Open y tres Roland Garros. Además, no debemos olvidar que nueve de esas las disputó contra su hermana, Venus, ganadora también de siete grandes. Ambas formaron una de las mejores parejas de dobles de la historia del tenis.

Las hermanas Williams levantaron 14 grandes y se llevaron tres medallas de oro olímpicas en dobles (Sídney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012). Serena es la única tenista en la historia que tiene el Golden Slam (ganar los cuatro grandes en una misma temporada) tanto en individual como en dobles. Su palmarés suma 98 trofeos, 73 torneos individuales, 23 en la categoría de dobles y dos en la de dobles mixtos.

Cuando perdió cuatro finales de Grand Slam entre 2018 y 2019, era evidente que las lesiones ya empezaban a cobrarle factura al físico de la norteamericana. Pese a esto, la situación empeoraría en el 2020, en Wimbledon, al sufrir una rotura en la zona posterior de la rodilla que la obligó a operarse y a mantenerse lejos de las competencias durante un año.

Lewis Hamilton y Serena Williams son considerados dos de los mejores deportistas de los últimos años. Foto: composición LR/EFE

Siendo un icono de la moda y del mundo empresarial, todo parecía indicar que la deportista se retiraría ese año, luego de haber ganado todos los premios posibles en el mundo del tenis. Pero aún no era el momento de Serena. Ella se recuperó y volvió a las canchas. En el 2022, se despidió del reconocido torneo londinense a su forma, dejando siempre una puerta abierta. “Quién sabe dónde voy a estar en un tiempo”, declaró Williams tras caer ante la francesa Harmony Tan en la primera ronda.

El pasado lunes, Serena Williams volvió a acumular un nuevo triunfo en la primera ronda del Abierto de Toronto ante la española Nuria Parrizas Díaz (6-3, 6-4), su segundo partido en más de un año. Al culminar el torneo canadiense, arribará al Masters 1.000 de Cincinnati y el ATP 250 de Winston-Salem.