La era de Juan Reynoso en la selección peruana no traerá consigo la desaparición del ‘chocolate’ que se implantó con Ricardo Gareca. Así lo sostuvo el nuevo entrenador del equipo, quien confirmó que la Bicolor jugará “como siempre ha jugado”, pues esa es parte de su esencia.

“Hemos sido jugadores con talento a los que no nos ha quemado la pelota. Esa es nuestra esencia, por momentos, saber defenderse con pelota. Va a haber partidos que habrá ‘chocolate’, habrá lúcuma, fresa, no se preocupen, ja, ja, ja. Ya no somos el Perú que salía a defenderse y ver qué pasa”, declaró el ‘Cabezón’, en entrevista con el programa “Fútbol como cancha” de RPP.

“Seguiremos apuntalando sobre esas lindas posesiones que tiene el equipo, que no le quema la pelota, ustedes lo llaman ‘chocolate’. Esas son situaciones que desgastan al rival, pero lo que más vamos a apuntar es que el rendimiento y resultado vayan de la mano”, agregó Reynoso.

La Bicolor intentará clasificar al Mundial 2026 con Reynoso. Foto: selección peruana.

El ‘Cabezón’ también dio algunos alcances acerca de su primera convocatoria para el amistoso contra México, en septiembre, la cual tendrá “ni más de 30, ni menos de 25″ jugadores. Acerca de un segundo duelo de práctica, indicó que todavía no hay acuerdo.

“La convocatoria de extranjeros y nacionales para el amistoso del 24 de repente se dará un poco antes, el 9 de septiembre. Vamos a tratar de anticipar, ir haciendo microciclos con jugadores del torneo local que tengan proyección”, detalló el seleccionador.