¿Se jugará el partido pendiente entre Brasil y Argentina? Federación Brasileña cambia de postura

A poco del inicio del Mundial de Qatar 2022, las eliminatorias de la Conmebol aún tienen un partido pendiente por disputar: el Brasil vs. Argentina de la fecha cinco. Si bien ambas selecciones ya están clasificadas a la competencia internacional y el resultado de este encuentro no modificaría la tabla, la FIFA determinó que el clásico sudamericano debía jugarse sí o sí .

Asimismo, el máximo organismo del fútbol programó el duelo para el jueves 22 de septiembre a las 2.00 p. m. (hora peruana) e indicó a la Federación Brasileña de Fútbol que confirme el lugar del encuentro. En un primer momento, los dirigentes cariocas estaban de acuerdo con la decisión, pero, a falta de un mes y medio del enfrentamiento, darían un paso atrás.

“Dada la posición del cuerpo técnico, vamos a hablar con FIFA en este momento para que no se juegue el partido. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar . Si el partido no es recomendado por el mando del cuerpo técnico, nos ocuparemos de que no se realice”, aseguró el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, en el sitio web oficial.

El Argentina vs. Brasil fue suspendido al minuto 5 del inicio del juego. Foto: AFP

Mientras esta situación se decide, Brasil ya tendría previstos dos amistosos para septiembre ante rivales africanos: el 22 ante Túnez y otro rival por confirmar para el 27 de ese mes .

Según el diario Olé, la AFA ya estaría enterada de esta situación debido a que es de público conocimiento, pero aún no reciben comunicación oficial de la FIFA.

¿Por qué se suspendió el partido entre ambas selecciones?

Como se recuerda, el partido fue suspendido el 5 de setiembre de 2021 debido al ingreso de personal de salud brasileño, que tenía la orden de retirar a Lo Celso, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y Cristian Romero, ya que estos futbolistas habían estado en Inglaterra no más de dos semanas, una situación que los obligaba a pasar cuarentena.