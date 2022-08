Valor de la plantilla de Inter alcanza para comprar 6 veces y media la de Melgar

FBC Melgar irá por la épica en la Copa Sudamericana ante un Internacional de Porto Alegre que parte como amplio favorito por su historia, nivel futbolístico y poderío económico. En este último apartado, la monstruosa diferencia entre ambos equipos es notoria cuando se compara el valor de sus plantillas.

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el costo total del plantel del Dominó es de 10,48 millones de euros, casi la séptima parte de los 70,70 millones en los que está valuado el conjunto brasileño. En cuanto al costo individual de sus jugadores, el contraste también es abismal.

Mientras que Inter tiene a 20 futbolistas que igualan o superan el millón de euros, en Melgar, su elemento mejor cotizado, el volante Alexis Arias, alcanza apenas los 750.000 euros. Esta cifra es casi 10 veces menor a los ocho millones que tiene asignados el extremo Wanderson.

La diferencia entre Melgar e Inter es la más pronunciada en toda la Copa Sudamericana. Foto: captura de Transfermarkt

Otro dato llamativo es que la distancia de 60,22 millones de euros entre peruanos y brasileños es la mayor en toda la ronda de los cuartos de final, por encima de los 52,75 millones del Sao Paulo vs. Ceará, los 12 millones del Nacional vs. Atlético Goianiense y los 10,63 millones del Independiente del Valle vs. Táchira.

¿A qué hora juega Melgar vs. Inter de Porto Alegre?

El partido entre el Dominó y el Colorado se llevará a cabo este jueves 11 de agosto desde las 5.15 p. m. (hora peruana) y 7.15 p. m. (hora brasileña) en el estadio Beira-Rio. Para clasificar de forma directa, los rojinegros necesitan ganar por cualquier marcador, pues un empate los lleva a penales y una derrota los elimina.