¿A qué se dedica el ‘Loco’ Vargas tras retirarse del fútbol y qué negocios estaría planeando?

Juan Manuel Vargas o el ‘Loco’ Vargas fue por muchos años una de las piezas claves en la selección peruana de fútbol, ya que sus buenas actuaciones le valieron para hacerse titular indiscutible de la banda izquierda en el cuadro nacional. Sin embargo, como a varios de sus compañeros, el tiempo les pasó factura y comenzaron a bajar su rendimiento.

Luego de su buen paso por Europa, destacando en clubes como la Fiorentina y el Real Betis, el exjugador regresó en 2017 al club de sus amores: Universitario de Deportes. Ahí tuvo una participación cuestionable.

Con miras a no desligarse totalmente del deporte que lo llevó al éxito, el exlateral ha emprendido estudios relacionados al fútbol. Además, tiene algunos negocios que a continuación te detallaremos.

Juan Vargas volvió al fútbol peruano en 2017 para vestir la camiseta de Universitario. foto: 'U'.

¿A qué se dedica actualmente Juan Manuel Vargas?

Cuando inició la pandemia, se empezó a rumorear sobre la posibilidad de que ingresara a un medio de comunicación para cumplir el rol de panelista deportivo, puesto que su amplia experiencia le valdría para brindar su opinión sobre la liga peruana. Sin embargo, el exjugador tendría otros planes.

Fiel a su estilo, Vargas no ha ofrecido muchas declaraciones a la prensa, pero eso no le ha impedido tener presencia en otros escenarios, ya que, hace poco, fue uno de los invitados del programa digital que realiza Luis ‘Cuto’ Guadalupe, con quien charló sobre el perfil que mantiene actualmente el exseleccionado.

Vargas mencionó que nunca dejó el fútbol, pues lo sigue practicando. De igual modo, afirmó que sí tuvo ofertas para conducir un programa de deportes, pero que, a pesar de ser de su agrado, aún no llega a concretarse esta propuesta.

Dicho esto, a falta de una confirmación oficial, todo parece indicar que el ‘Loco’ estará enfocado en realizar su propio negocio, precisamente, un canal vía online que le permite hablar de diversos temas.

¿Faceta como influencer?

A comparación de otros años, Juan Manuel Vargas ya no está tan activo en las redes sociales como en sus épocas de jugador. Sin embargo, en algunas ocasiones, se le ha podido ver en las historias de algunas marcas o emprendimientos, las cuales ofrecen un monto por la publicidad y derechos de imagen de la persona.

Por ejemplo, el año pasado, un negocio de comida publicó una foto en la que se deja ver a Vargas con uno de los platos de su carta. “El ídolo crema hoy eligió darle power a su paseo por el parque Kasba en La Molina. Fue una noche con los amigos y buenos piqueos. Gracias por la fotito, crack”, se puede leer en el post.

Juan Manuel Vargas volverá a vestir de corto. Foto: Twitter

¿Qué estudió Juan Manuel Vargas luego de retirarse en 2018?

Tras su retiro futbolístico, el exseleccionado ha buscado las maneras para mantenerse dentro del ámbito deportivo. A través de sus redes sociales, dio a conocer que inició sus estudios en Gestión Deportiva en el reconocido Instituto Johan Cruyff de Estados Unidos. Esto, con miras a adentrarse aún más en el balompié.

Esta decisión no es tan “alocada”, pues algunos de los exjugadores, como Diego Penny, Julio García y Miguel Torres, también colgaron los botines para estudiar carreras ligadas a su deporte favorito, pero desde otro panorama.

‘Loco’ Vargas y su posible nuevo proyecto

“Todavía no hay nada concreto, pero hay 90% que pueda salir un proyecto importante, ya que hace muchos años dejé el fútbol. Bueno, nunca lo dejé porque sigo jugando, pero sí a nivel profesional. Me llamaron por muchos temas por conducir un programa de deportes, pero nunca me llamó la atención ya un poco el fútbol”, mencionó en el programa de Luis Guadalupe

“No he vuelto a hacer otra entrevista desde la tuya. Me llamaron, me buscaron, me mostraron el proyecto y me agradó porque no es nada de fútbol, es más un tema de chacota, de conversación, de amigos (...) esperemos que en los próximos días o meses se concrete e irá más segura la cosa, como se dice no se habla ante de...”, afirmó el ‘Loco’ Vargas.

¿En qué clubes jugó Juan Manuel Vargas?

Universitario (2002-2004 / 2017-2018)

Club Atlético Colón (2005-2006)

Calcio Catania (2006-2008)

ACF Fiorentina (2008-2012 / 2013-2015)

Genoa (2012-2013)

Real Betis (2015-2016)