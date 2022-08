Real Madrid arrancó la nueva temporada del fútbol europeo con la obtención de la Supercopa de Europa, el título número 30 para Florentino Pérez en su calidad de presidente del club blanco. En medio del festejo por este éxito individual y colectivo, el directivo se tomó un tiempo para pronunciarse acerca del FC Barcelona.

“El Barça es una de las instituciones más importantes del mundo junto a nosotros. Tiene que volver a lo que siempre ha sido y eso es bueno para todos”, declaró el mandamás de la institución merengue para Movistar+.

A diferencia de su eterno rival, que ya lleva cuatro campeonatos en este 2022, el conjunto blaugrana no ve aumentar su palmarés desde abril del 2021. Con el objetivo de recuperarse en este aspecto, los de Xavi Hernández han emprendido una agresiva campaña de fichajes, estrategia que Pérez no ha replicado.

Real Madrid llegó a los 98 títulos oficiales. Foto: EFE

“Hay que entrenar bien y Ancelotti (debe) gestionar la plantilla que hay. A día de hoy no contemplamos nada más”, añadió el empresario. Acerca de Karim Benzema, su delantero estrella, indicó que no lo atormenta la posibilidad de perderlo para algunos partidos, ya que confía en la calidad de sus posibles reemplazos.

“No me preocupa en absoluto. No se va a constipar, pero tenemos tantos delanteros que no se notará. A mi modo de ver, ya se mereció el Balón de Oro el año pasado y este es indiscutible”, finalizó.

Con información de EFE