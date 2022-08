¿Qué canal transmite Talleres vs. Vélez Sarsfield EN VIVO por la Copa Libertadores 2022?

Talleres vs. Vélez Sarsfield EN VIVO se enfrentan en el estadio Mario Alberto Kempes, por cuartos de final de la Copa Libertadores 2022, vía ESPN 2 en Perú (7.30 p. m.) y desde Fox Sports en Argentina (9.30 p. m.). Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sigue el minuto a minuto, los videos de goles, alineaciones confirmadas y recopilación de mejores jugadas en La República Deportes.

Talleres vs. Vélez Sarsfield: ficha del partido

Partido Talleres vs. Vélez Sarsfield ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 10 de agosto ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Mario Alberto Kempes ¿En qué canal? ESPN 2, Fox Sports

¿A qué hora juegan Talleres vs. Vélez Sarsfield?

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 11).

La resolución de la llave Talleres vs. Vélez Sarsfield será una de las más interesantes en estos cuartos de final de la Copa Libertadores, luego del espectáculo que brindaron ambos clubes en el choque de ida. El Fortín parte con ventaja, pero la ‘T’ buscará hacerse fuerte en casa para remontar el marcador.

En Liniers, el cuadro de Alexander Medina pasó más de un susto luego de dejarse igualar un 2-0 a favor tras doblete de Lucas Janson. Michael Santos y Rodrigo Garro ilusionaron a los cordobeses con el 2-2 parcial, pero a los 90 minutos apareció el juvenil Julián Fernández para poner el 3-2 definitivo.

Con este resultado, a Vélez le basta con igualar para sellar su pase a ‘semis’, mientras que Talleres debe ganar por dos o más goles si quiere ser el clasificado. Un triunfo por un solo tanto de diferencia llevará el cruce a la definición por penales.

El historial reciente es bastante parejo, con dos victorias para la ‘V’, una para el Matador y dos empates desde el 2019. Aun si no llega a la siguiente ronda, el albiazul ya firmó la mejor temporada de su historia en la Copa.

¿Qué canal transmite Talleres vs. Vélez Sarsfield?

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 4

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: Marca Claro, Claro Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Bein Sports

¿Cómo ver Talleres vs. Vélez Sarsfield ONLINE?

Para que no te pierdas la trasmisión del Talleres vs. Vélez Sarsfield por internet, sintoniza la señal de Facebook Watch en la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores (solo Argentina). Para el resto de Sudamérica, podrás verlo a través del servicio de streaming Star Plus o seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Talleres vs. Vélez Sarsfield

Vélez Sarsfield 3-2 Talleres | 03.08.22

Talleres 1-1 Vélez Sarsfield | 19.11.21

Talleres 1-1 Vélez Sarsfield | 07.04.21

Talleres 0-1 Vélez Sarsfield | 13.03.21

Talleres 1-0 Vélez Sarsfield | 28.07.19.

Formaciones probables de Talleres vs. Vélez Sarsfield

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Enzo Díaz; Diego Valoyes, Rodrigo Garro, Rodrigo Villagra, Matías Godoy; Alan Franco y Federico Girotti.

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Enzo Díaz; Diego Valoyes, Rodrigo Garro, Rodrigo Villagra, Matías Godoy; Alan Franco y Federico Girotti. Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De Los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Máximo Perrone; Luca Orellano, Lucas Pratto, Lucas Janson; Walter Bou.

¿Dónde juegan Talleres vs. Vélez Sarsfield?

El estadio Mario Alberto Kempes, recinto deportivo con capacidad para 57.000 espectadores, ubicado en la ciudad de Córdoba, será el escenario de este compromiso.