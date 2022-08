¿Dónde ver la Supercopa de Europa 2022 Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt?

Ver Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO y DIRECTO este miércoles 10 de agosto por la final de la Supercopa de Europa 2022. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Olímpico de Helsinki de Finlandia.

¿Cuándo se juega la Supercopa de Europa 2022?

La Supercopa de Europa se jugará este miércoles 10 de agosto a las 2.00 p. m. El escenario de este cotejo será el Estadio Olímpico de Helsinki en Finlandia.

¿A qué hora inicia la Supercopa de Europa 2022?

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué equipos jugarán la Supercopa de Europa 2022?

Los equipos clasificados a la Supercopa de Europa son Real Madrid y Eintracht Frankfurt. El cuadro de la Casa Blanca llegó a este cotejo tras ganar la Champions League. En la final por la ‘Orejona’, los albos vencieron por la mínima diferencia al Liverpool con tanto de Vinícius Júnior.

Por su parte, el conjunto alemán derrotó en la final de la Europa League al Rangers de Escocia en una dramática definición por penales. En los 120′ reglamentarios, había sido igualdad 1-1 en el cotejo disputado en el Estadio Sánchez-Pizjuán.

¿Dónde ver la Supercopa de Europa 2022?

La final de la Supercopa de Europa 2022 se podrá ver a través de diferentes canales de televisión como ESPN, Fox Sports, TNT Sports, TUDN y Univision.

VER EN VIVO Supercopa de Europa 2022 vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Supercopa de Europa 2022 vía TUDN

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD).

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD).

IZZI: canal 502 (SD).

Supercopa de Europa 2022 vía Fox Sports

Argentina: canal 605 y 1605 (DirecTV), canal 17, 101 y 1013 (Telecentro), canal 12, 101 y 1001 (Supercanal), canal 24, 102 y 820 (Express), canal 15 y 610 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 517, 110 y 516 (Inter Satelital), canal 46 y 58 (Entel), canal 502 y 709 (Tigo).

Chile (Fox Sports 1): canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 485 y 889 (Movistar TV), canal 178 y 478 (Claro TV), canal 241 (Entel TV HD), canal 518 (TuVes HD).

Colombia: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 513, 516 y 1513 (Claro TV).

Ecuador: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 18 (Cable Union).

Paraguay: canal 106 y 107 (Personal TV), canal 401 (Tigo satélite), canal 106 y 716 (Tigo cable).

Perú: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 32 y 1704 (Claro TV satélite), canal 61 y 520 (Claro TV cable), canal 501 y 744 (Movistar TV).

Uruguay: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 742 y 826 (Nuevo Siglo).

Venezuela: canal 501 (CANTV), canal 110 Y 1110 (Inter satélite), canal 58 y 190 (Inter cable), canal 35 y 151 (TV Zamora).

¿Cómo ver la Supercopa de Europa 2022 en vivo por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de la Supercopa de Europa 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará la Supercopa de Europa 2022?

El duelo entre Real Madrid y Eintracht Frankfurt por la Supercopa de Europa 2022 se jugará en el Estadio Olímpico de Helsinki, ubicado en la ciudad del mismo nombre. Este escenario deportivo fue inaugurado el 12 de junio de 1938 y tiene capacidad para albergar a 36.200 espectadores.