¿Merengues o águilas? El favorito de las casas de apuesta para el Madrid vs. Frankfurt

Real Madrid disputará este 10 de agosto su primera final de la temporada y será ante Eintracht Frankfurt por la Supercopa de Europa 2022. El conjunto blanco logró clasificar a esta definición tras ganar la Champions League, mientras que las águilas hicieron lo propio, pero en la Europa League.

Las casas de apuesta ya tienen a un claro favorito y, como no es de sorprender, se trata del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que llegará con lo mejor de su plantel, sumado a los refuerzos.

Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt: cuotas de las casas de apuestas

Betsson: gana Real Madrid (1,48) | Empate (4,80) | Eintracht Frankfurt (7,40)

Inkabet: gana Real Madrid (1,73) | Empate (2,95) | Eintracht Frankfurt (5,75)

Doradobet: gana Real Madrid (1,44) | Empate (5,00) | Eintracht Frankfurt (7,00)

Meridianbet: gana Real Madrid (1,44) | Empate (4,67) | Eintracht Frankfurt (6,36)

Te apuesto: gana Real Madrid (1,46) | Empate (4,70) | Eintracht Frankfurt (6,40).

Real Madrid vs. Frankfurt: posibles alineaciones

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Federico Valverde; Vinícius y Benzema.

Eintracht Frankfurt: Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamda, Götze; y Kolo Muani.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Frankfurt ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Frankfurt por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.