Real Madrid se mide ante Eintracht Frankfurt este 10 de agosto por la Supercopa de Europa 2022. La Casa Blanca es la favorita a llevarse el título y en la previa Karim Benzema se refirió a este duelo y también tuvo palabras de elogio para Thibaut Courtois, quien fue fundamental el año pasado en el arco merengue para conquistar la Champions League ante el Liverpool FC.

“Bueno, se afronta como una final. Un partido muy importante después de nuestro trabajo del año pasado y este empezamos con una buena pretemporada, entonces es el regalo del año pasado y vamos a dar todo para ganar este partido”, inició el ‘Gato’ para ESPN.

Sobre si tres partidos en la pretemporada son suficientes para afrontar una nueva final, el ‘9′ aseguró que “Sí, porque metemos mucho entrenamiento, entonces cada día son más fuertes y estamos listos”.

El delantero francés tuvo un 2021-22 impecable, tanto así que no es de extrañar que quede entre los finalistas para el Balón de Oro; sin embargo, al ser consultado si se lo daría a su compañero Courtois, dijo: ”Thibaut Courtois, para mí, es el mejor portero del mundo, luego si gana o no el Balón de Oro no te lo puedo decir”.

Karim Benzema, previo a la final ante Frankfurt

¿Cómo ver Real Madrid vs. Frankfurt ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Frankfurt por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.