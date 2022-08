Selección peruana: uno más en Europa

El gran salto. Luego de varias semanas de negociaciones, trámites y exámenes médicos, el lateral izquierdo peruano Marcos López fue presentado de manera oficial como flamante refuerzo del Feyenoord de Róterdam, equipo 15 veces ganador de la máxima división neerlandesa y subcampeón de la primera edición de la UEFA Conference League. López, quien debutó como profesional en la Universidad San Martín con tan solo 16 años, vestirá la camiseta del clásico rival del Ajax hasta mediados del 2026, tras destacar en el fútbol norteamericano con los San Jose Earthquakes.

“Es genial jugar para este hermoso club y ciudad en Europa. Este es un gran paso en mi carrera y una oportunidad que quiero aprovechar con ambas manos. Con la ayuda de la gente dentro del club y el apoyo de nuestros leales hinchas, creo que pronto me sentiré como en casa aquí”, declaró Marcos en su primera entrevista con las redes sociales del Feyenoord. De acuerdo al sitio web del cuadro neerlandés, el defensa nacido en La Perla utilizará la camiseta número 15 y debutará en la Eredivisie con su nuevo equipo apenas consiga su permiso de trabajo. Feyenoord comenzó el campeonato goleando 5-2 al Vitesse en calidad de visitante y recibirá al Heerenveen en la segunda fecha.

El lateral peruano también aprovechó sus redes sociales para mandarle un mensaje de despedida a la fanaticada de los Earthquakes, quienes lo apoyaron desde su llegada al equipo, allá por enero del 2019. “Hoy me despido de todos en San Jose, después de vivir tres años y medio maravillosos en este gran club, que confió en mí para dar los primeros pasos fuera del país donde nací. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y buenas personas”, señaló Marcos, quien disputó el puesto de lateral izquierdo de la selección peruana con Miguel Trauco durante los últimos años. Ricardo Gareca, ex director técnico de la ‘Blanquirroja’, incluso lo hizo debutar en un amistoso contra Alemania a finales del 2018, cuando este todavía tenía 18 años. Aquella vez ingresó como extremo por izquierda, posición en la que venía destacando en el Sporting Cristal de Mario Salas, que se consagraría campeón nacional ese mismo año.

Presente. Debutó en Eliminatorias ante Paraguay, en 2020. Foto: difusión

En la mira

López ahora pertenecerá al grupo selecto de jugadores peruanos que militan en el Viejo Continente y que serán vistos de cerca por el nuevo comando técnico de la ‘Bicolor’, encabezado por Juan Máximo Reynoso. El estratega nacional tiene en mente realizar una serie de viajes a distintos países de Europa (España, Países Bajos e Italia) para conversar de cerca con los posibles seleccionados. Argentina, México y Estados Unidos también verían llegar al ‘Cabezón’, quien pagaría una suma importante del costo de los pasajes aéreos.

Sabías que...

Evoluciona. Según el portal Transfermarkt, López está valuado en 1.800.000 euros, cifra equivalente al 2.400% del valor que tenía cuando estaba en Cristal.