Liberman durísimo con Suárez por elegir a Nacional por encima de River Plate y ser suplente

La llegada del goleador de la selección uruguaya, Luis Suárez, a Nacional generó la molestia de los hinchas de River Plate, equipo con el que el ‘Pistolero’ estaba negociando, pero desistió al ver que la escuadra argentina quedó eliminada de la Copa Libertadores y decidió volver al equipo de sus amores.

El recibimiento de los aficionados del Bolso fue espectacular y emotivo al mismo tiempo. A través de las redes sociales, los hinchas le mostraron todo su afecto y agradecimiento por fichar por Nacional. El último fin de semana, Luis Suárez pudo estrenarse al marcar un golazo de cabeza para sentenciar el encuentro con un 3-0 final sobre Rentistas.

Luego de caer el segundo tanto de Atlético Goianense, el reconocido periodista argentino realizó una publicación a través de su Twitter y criticó que el atacante celeste sea suplente en un partido tan decisivo. “¿Para qué llevarlo a Suárez a Nacional? No entendí. ¿Él no esgrimió como excusa con River que estaba afuera de la Copa Libertadores? Va a Nacional y no juega en la Copa Sudamericana. No entiendo. Que alguien me explique”.

Tras su cuestionamiento, muchos hinchas empezaron a refutarle que había llegado a Nacional porque es hincha del equipo. Ante ello, Liberman respondió que no entendía que no jugara. “Me parece genial que haya ido, y se que no fue por plata. Pero no juega. ¿Ese era el plan?”, puntualizó.