En los últimos días, la noticia que ha envuelto al fútbol peruano es acerca de los derechos de transmisión de la Liga 1. La semana pasada, la Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado anunciando el inicio del proceso de licitación para lo que será la temporada 2023, ya que al finalizar el año se culmina el contrato con GolPerú.

Resulta que 12 clubes del torneo peruano habrán finalizado su vínculo con este consorcio. Estos clubes son Cienciano, Alianza Lima, César Vallejo, Sporting Cristal, Melgar, Binacional, Cantolao, A. Atlético, Sport Huancayo, San Martín, UTC y Ayacucho FC. Sin embargo, Carlos A. Mannucci aún tiene contrato hasta el 2023, mientras que Sport Boys, Universitario de Deportes y Municipal hasta el 2025.

Según informó Líbero, la cadena internacional TNT Sports estaría interesado en adquirir los derechos de transmisión la próxima temporada por lo que desembolsaría una cuantiosa suma de dinero a la FPF. Ante esta situación, surge la duda sobre lo que pasará con aquellos clubes que aún tienen un vínculo legal con dicha casa televisiva.

Carta de la FPF a empresas sobre proceso de licitación de la Liga 1. Foto: captura de FPF

¿Que pasará con los clubes con contrato vigente?

Tal como se mencionó lineas arriba, Universitario, Municipal y Sport Boys tienen contrato hasta el 2025. Si bien la propuesta económica de TNT Sports sería superior a la que ofrece actualmente GolPerú y esto ayudaría a las arcas de los clubes, los que seguirán teniendo vínculo con GolPerú deberán hacerlo cumplir hasta que el documento lo estipule.

De esta manera, el torneo local podría verse en dos canales diferentes el próximo año, en caso GolPerú no llegue a renovar con los 12 clubes que finalizan el convenio. Recordemos que - actualmente - los partidos de local de Atlético Grau, Carlos Stein y ADT no son transmitidos en ningún canal debido a que no se llegó a un acuerdo con dicho canal deportivo a inicios de año.

¿Cómo y dónde se hará el proceso de licitación?

Según el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el el proceso de licitación de los derechos de transmisión de la Liga 1 se llevara a cabo en una notaria de Chile. Los canales interesados deberán presentar su oferta del 8 al 10 de agosto.

Una vez vencido dicho plazo, la FPF pasará a evaluar las condiciones y garantías de las empresas interesadas. En caso exista alguna observación, la comisión dará un plazo de entre cinco a 10 días hábiles para subsanarlas.

TNT Sports podría transmitir la Liga 1 2023. Foto: Liga 1

Ministro de Educación se pronuncia por los derechos de transmisión

Si bien la Federación Peruana de Fútbol es una entidad privada, el ministro de educación, Rosendo Serna, anunció que tomará algunas acciones respetando la privacidad de la FPF.