Prensa chilena alucina con atajada de Limousin a Yotún y la comparan con la de Claudio Bravo

Traspasó fronteras. El último sábado, Sporting Cristal y Cantolao protagonizaron un partido lleno de emociones. No obstante, la mejor jugada se dio en el último minuto del tiempo agregado, cuando el portero del delfín, Christian Limousin, le atajó un penal a Yoshimar Yotún. El seleccionado peruano ‘picó’ el balón, pero el guardameta se estiró a tiempo y evitó que los celestes se queden con la victoria.

La mano de generó la pena máxima y la gran atajada se hicieron virales en redes sociales e incluso fue comparada con el penal que cometió Luis Suárez en el partido Uruguay vs. Ghana del Mundial Sudáfrica 2010. Sin embargo, desde Chile, esta jugada también fue destacada y comparada con una que hizo el portero de la selección chilena, Claudio Bravo.

Mira el penal atajado de Limousin a Yotún

El portal Redgol calificó de “impresionante” la tapada de Christian Limousin y destacó la “gran performance” del golero argentino. Además, resaltaron la estrategia que uso previó a la ejecución, ya que se puso a bailar “tal como lo hizo el portero australiano Andrew Redmayne” en el partido de repechaje ante la selección peruana.

Nota de RedGol sobre atajada de Christian Limousin a Yoshimar Yotún. Foto: Captura RedGol

Comparan atajada de Limousin con la de Claudio Bravo

En esta misma línea, Redgol también comparó la atajada de Christian Limousin con la que hizo Claudio Bravo a Mayer Candelo en la final del Apertura 2006, cuando se enfrentaron Colo Colo y Universidad de Chile.

“La verdad que siempre me fue bien en los penales, he resaltado por eso. Me ha tocado dejar afuera a Boca Juniors en una fase de grupos, la verdad que muy contento por esa faceta y por ayudar a mi equipo cuando más lo necesita”, declaró en su momento el portero de Cantolao.

Mira la atajada de Claudio Bravo