Minedu se pronuncia sobre la polémica entre la FPF y Gol Perú por los derechos de transmisión

La semana pasada, la Federación Peruana de Fútbol anunció el inicio del proceso de licitación para los derechos de transmisión de la Liga 1. Este hecho provocó la reacción de algunos clubes de la primera división, así como de organizaciones relacionadas al fútbol (ADFP), que advirtieron sobre la forma en que se viene desarrollando este proceso.

A estos pronunciamientos se acaba de sumar el del ministro de Educación, Rosendo Serna, quien informó que tomará algunas acciones. El representante del Minedu afirmó que tiene cierta noción del tema, pero pedirá un informe al Instituto Peruano del Deporte (IPD) con el respeto a la privacidad e independencia que tiene la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“La FPF actúa como una entidad privada y desarrolla todas sus actividades de esa manera. Tengo conocimiento de algunas cosas, pero no he entrado en detalle. Todo se debe accionar dentro del marco legal. Voy a solicitar, dentro del marco normativo, que me puedan alcanzar un informe a detalle de lo que viene dándose”, declaró para radio Ovación.

TNT Sports podría transmitir la Liga 1 2023. Foto: Liga 1

¿Cuándo vence el contrato de Gol Perú con los clubes?

Se pudo conocer que 12 clubes tienen un contrato con Gol Perú que acaba este 2022. Alianza Lima, Cienciano, César Vallejo, Sporting Cristal, Binacional, FBC Melgar, Alianza Atlético, Cantolao, Sport Huancayo, San Martín, Ayacucho FC y UTC son los equipos involucrados.