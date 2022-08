Si Gustavo Costas llega a Bolivia, su sueldo sería muy parecido al de Juan Reynoso en la FPF

Fueron rivales en el fútbol peruano y volverían a competir nuevamente, esta vez a nivel de selecciones. ¿De quiénes estamos hablando? De Juan Máximo Reynoso y Gustavo Costas, quienes dirigieron a Universitario de Deportes y Alianza Lima, respectivamente. En la actualidad, el ‘Cabezón’ está al mando de la Blanquirroja y el exentrenador de los blanquiazules, agarraría el timón de Bolivia.

De acuerdo a los medios paceños, el estratega de 59 años tiene conversaciones muy avanzadas con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para tomar el mando de la Verde una vez que culmine su contrato con Palestino de Chile, por lo que se vería las caras con Juan Reynoso en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

PUEDES VER: Periodista boliviano queda admirado por millonario sueldo que tenía Ricardo Gareca en Perú

Lo curioso no es que Gustavo Costas agarre un fierro caliente como lo es la selección boliviana, que no asiste una Copa del Mundo desde el 1994, sino el salario que recibiría por parte de la FPF y que no está tan alejado de lo que percibirá el ‘Cabezón’ en la FPF.