En la última transmisión del programa deportivo de “A presión”, Gonzalo Núñez y Julinho, dos panelistas que conforman la mesa de comentarios, tuvieron un cruce palabras cuando debatían sobre el fútbol que se practica en Europa y Sudamérica.

En medio del debate, el periodista deportivo se mostraba en contra de lo que manifestaba la exfigura de Sporting Cristal. Cuando el comunicador le tocó responder al brasileño, soltó una polémica frase por su forma de hablar.

“Habla como brasileño hace 30 años, eso te dice todo. Nunca has podido dejar de hablar como brasileño. Tu mundo gira alrededor de Brasil”, dijo exaltado Gonzalo Núñez en la edición del último lunes 8 de agosto.

Julinho escuchó lo que dijo el ‘Castor’ y le contestó de manera contundente al conductor.

“¿Y tú crees que me ofendes con eso? No me ofendes para nada. ¿Cuál es tu problema con mi forma de hablar? ¿Tienes algún problema personal conmigo? Es mi forma de hablar y no cambio ni ca*** por ti. Es mi forma de hablar”, expresó el exfutbolista.

Julinho trató de ser calmado por uno de sus compañeros, pero continuó con su respuesta contra Núñez, quien le pedía terminar con la discusión haciendo una tregua.