¿A qué hora juega Real Madrid vs. Frankfurt por la Supercopa de Europa 2022?

MIRA AQUÍ EN VIVO Real Madrid vs. Frankfurt | Ambos equipos se enfrentarán por la Supercopa de Europa 2022 este miércoles 10 de agosto. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Real Madrid vs. Frankfurt: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Frankfurt ¿Cuándo juegan? Miércoles, 10 de agosto ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Helsinki ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Frankfurt?

En horario peruano, el duelo por la Supercopa de Europa iniciará desde las 2.00 p. m.. Revisa el resto de horarios según tu país.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Karim Benzema sobre Cristiano Ronaldo en la previa

Karim Benzema mostró la satisfacción que siente por pasar a ser el primer capitán del Real Madrid tras el adiós de Marcelo, y admitió, respecto a su evolución como futbolista, que fue clave la marcha de Cristiano Ronaldo, cuando sintió que debía “cambiar su juego” y su “ambición”.

”Después de la salida de Cristiano es cierto que he metido muchos más goles, pero con él hacía otro tipo de juego, como asistente. Él me ayudó mucho dentro y fuera del campo, sabía que podía dar más y, cuando se fue, tenía que cambiar mi juego y ambición” , aseguró en rueda de prensa en el Olímpico de Helsinki.

Benzema y Ronaldo fueron las figuras de aquel Real Madrid que conquistó tres Champions League consecutivas. Foto: ESPN

Sobre ser capitán

Echando la vista atrás, Benzema confesó que cuando llegó siendo muy joven al Real Madrid, no pensó en que un día sería el capitán: “No lo imaginaba porque llegué con 21 años y lo que tenía en mi cabeza era ganar la Champions, triunfar y ganar trofeos. Hoy, que soy primer capitán, me siento muy feliz, orgulloso de mi trabajo desde pequeño. Ayudo a mis compañeros para triunfar, meto goles, doy asistencias y quiero dar cosas buenas para toda la afición”.

Con información de EFE.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Frankfurt?

El duelo entre españoles y alemanes por la final de la Supercopa de Europa será transmitido por ESPN y Star Plus. Revisa qué canales sintonizar y cómo acceder a la plataforma de streaming.

¿Dónde VER EN VIVO Real Madrid vs. Frankfurt vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Frankfurt?

Para acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Frankfurt, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Real Madrid vs. Frankfurt: posibles alineaciones

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Fede Valverde; Vinícius y Benzema.

: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Fede Valverde; Vinícius y Benzema. Eintracht Frankfurt: Trapp; Touré, Tuta, Ndicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamda, Götze; y Kolo Muani.

Real Madrid vs. Frankfurt: historial

Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt | Final UEFA Champions League 1959-60.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Frankfurt?

Real Madrid vs. Frankfurt por la Supercopa de Europa 2022 se jugará en el estadio Olímpico de Helsinki, ubicado en Finlandia y con capacidad para 39,784 espectadores.