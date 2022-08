[ESPN y STAR Plus, En Vivo] Liga MX vs. MLS: ¿cómo ver el partido por el All Star Game 2022?

Liga MX vs. MLS juegan EN VIVO este miércoles 10 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana) por el All Star Game 2022. Este duelo se disputará en el Allianz Field y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Liga MX vs. MLS: ficha del partido

Partido Liga MX vs. MLS ¿Cuándo juegan? Miércoles 10 de agosto ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Allianz Field

Liga MX vs. MLS: convocados

Camilo Vargas (Atlas) y Óscar Ustari (Pachuca), Kevin Álvarez (Pachuca), Juan Escobar (Cruz Azul), Luis Reyes (Atlas), Jesús Angulo (Tigres), Brayan Angulo (Toluca), Lisandro López (Tijuana), , Hugo Nervo (Atlas), Aldo Rocha (Atlas), Fernando Beltrán (Chivas), Luis Chávez (Pachuca), Erik Lira (Cruz Azul), Avilés Hurtado (Pachuca), Julián Quiñones (Atlas), Ángel Mena (León), Álvaro Fidalgo (América), Alexis Vega (Chivas), Julio Furch (Atlas), Germán Berterame (Monterrey), Uriel Antuna (Cruz Azul), Pizarro (Tigres) y Juan Dinenno (Pumas). MLS: Andre Blake (Philadelphia Union), Sean Johnson (New York City), Dayne St. Clair (Minnesota United), Julián Araujo (LA Galaxy), Jakob Glesnes (Philadelphia Union), Aaron Long (New York Red Bull), Kamal Miller (Montreal), Diego Palacios (LAFC), Kai Wagner (Philadelphia Union), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Luciano Acosta (FC Cincinnati), Sebastián Driussi (Austin FC), Charles Gil (New England Revolution), Hany Mukhtar (Nashville), Darlington Nagbe (Columbus Crew), Emanuel Reynoso (Minnesota United), Ilie Sánchez (LAFC), Paul Arriola (FC Dallas), Valentín Castellanos (New York City), Jesús Ferreira (FC Dallas), Taxiarchis Fountas (DC United), Chicharito (LA Galaxy), Jordan Morris (Seattle Sounders), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Carlos Vela (LAFC).

¿A qué hora juegan Liga MX vs. MLS?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Liga MX vs. MLS?

El duelo entre la Liga MX vs. MLS será transmitido por la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este cotejo por internet a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liga MX vs. MLS?

Para acceder a Star Plus para ver el Liga MX vs. MLS, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Liga MX vs. MLS?

El encuentro entre la Liga MX vs. MLS se disputará en el Allianz Field, ubicado en el estado de Minnesota, Estado Unidos.