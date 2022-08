Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira, Copa Sudamericana: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira | Ambos equipos se enfrentarán por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022 HOY, martes 9 de agosto. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El duelo de ida entre ambas escuadras finalizó con triunfo de los ecuatorianos por 1-0. Ahora, en condición de local, son los máximos favoritos para clasificar a semifinales y poder luchar por el título de la Copa Sudamericana. Esta sería la segunda ocasión en su corta historia institucional.

Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira: ficha del partido

Copa Sudamericana 2022 Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira ¿Cuándo juegan? HOY, martes 9 de agosto ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿Dónde? Estadio de Liga Deportiva Universitaria ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira?

El duelo entre Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira se jugará a las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Consulta el horario según tu zona:

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

PUEDES VER: Exgoleador de Sporting Cristal fichó por club que dirige técnico que fue voceado para la Bicolor

¿Dónde ver Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira?

El encuentro entre Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira se disputará en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, conocido extraoficialmente como estadio Casa Blanca y denominado oficialmente como estadio Rodrigo Paz Delgado. Este recinto se encuentra ubicado en la avenida John F.