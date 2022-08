‘Chiquito’ Romero: las declaraciones tras su arribo a Boca que encendieron a los hinchas de Racing

En horas de la tarde del lunes 8 de agosto, Boca Juniors anunció la llegada de Sergio ‘Chiquito’ Romero. Pese a su confeso hinchaje por Racing de Avellaneda, el exportero de la selección argentina se mostró muy contento de llegar a la escuadra xeneize.

Justamente, fueron los hinchas y el presidente de la Academia los más molestos con el arribo de ‘Chiquito’ a Boca. Sucede que el experimentado guardameta estuvo entrenando con el equipo de Avellaneda en las últimas semanas. Incluso, desde Racing le pusieron un profesor particular para que no pierda ritmo futbolístico.

Sergio 'Chiquito' Romero en su primera práctica con Boca Juniors. Foto: @BocaJrsOficial/Twitter

Pero no fue solo su llegada al conjunto auriazul lo que encendió al presidente e hinchas de Racing, sino sus primeras palabras como nuevo guardameta de Boca. “Boca es el club más grande de la Argentina y vengo a demostrar que estoy preparado como lo hice en el arco de la selección argentina” , declaró.

“Junto a mi esposa entendimos que era una muy buena posibilidad venir a Boca. Creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida ”, aseguró el portero durante su conferencia de presentación. En la rueda de prensa, Romero también se pronunció sobre sus recientes entrenamientos con Racing.

“Como todos saben, me he entrenado este tiempo en Racing. Si me hubiesen llamado hubiera dicho sí, pero esa propuesta nunca llegó . Sabrán ellos (los hinchas) dónde tienen que ir a tocar el timbre”, aseguró. En este contexto, el debut de Romero podría ser ante Racing este d 14 de agosto.

Sobre este tema también se pronunció el arquero. “¿Cómo podría tomar debutar con Racing? Como un profesional. Todos saben que soy hincha, pero el fútbol para mí es un trabajo. Tengo que hacer todo para que a Boca le vaya bien. Si me toca estar, iré por los tres puntos”, sostuvo.

La respuesta desde Racing no se hizo esperar

Víctor Blanco, presidente de Racing, respondió a las recientes declaraciones de Sergio Romero. El mandamás de la Academia no pudo ocultar su malestar por el arribo de ‘Chiquito’ a Boca Juniors. “ Racing hizo todo para que vuelva, pero él se decidió por Boca ”, apuntó.

'Chiquito' Romero en una charla que le brindó a los porteros de las divisiones menores de Racing. Foto: @RacingClub/Twitter