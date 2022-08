Universitario de Deportes volvió a perder y el título lo mira de lejos

“Han pasado 98 años y seguimos creciendo en los cimientos que heredamos de nuestros ancestros, una historia que es capaz de todo, llena de obreros decididos a seguir construyendo la historia del club más grande del Perú”, rezaba el video que preparó Universitario de Deportes para conmemorar sus 98 años de vida institucional. La publicación tuvo una gran acogida en redes sociales y tenía sentido que fuera así: de cara al duelo ante Cienciano en la asfixiante altura cusqueña, Carlos Compagnucci y todo el pueblo merengue depositaban su fe en un grupo de obreros, dispuestos a tirarse de cara por los intereses de la ‘U’.

En ese marco, los once guerreros cremas que salieron al campo del Estadio Inca Garcilaso de la Vega cumplieron. Hasta diría que más allá de la expectativa, teniendo en cuenta que venían de dos derrotas consecutivas (vs. César Vallejo en Trujillo y Deportivo Municipal en el Monumental). Lamentablemente, la ‘garra’ —palabra ligada a la identidad de Universitario— no siempre es suficiente. El esfuerzo no basta. Tirarse de cara y dejar la piel en la cancha no te asegura goles, mucho menos el triunfo.

PUEDES VER: Niña emociona a hinchas cremas al narrar el gol de Piero Alva a Alianza Lima en el Festicrema

Y así, la ‘U’ le compitió a Cienciano, luchó cada balón hasta el final, empujó de todas las maneras en que las reglas lo permiten. Remató de cerca, de lejos, centró, cabeceó. Hasta estrelló dos tiros en el travesaño y otro fue salvado en la línea por la defensa cusqueña. Todo, pero nada fue suficiente para evitar la derrota por 1-0 a manos del cuadro dirigido por César Vigevani, que, gracias a la ajustada victoria, hoy se ubica primero en la tabla del Torneo Clausura (14 puntos) y tercero en el acumulado (46 puntos y +19 de diferencia de goles).

“Nos viene pasando seguido. Sentimos que estamos con un poco de mala suerte a la hora de que la pelota se queda en la línea y no entra. Vamos a seguir peleando. Somos un equipo corto. Sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando choca en el palo, en la línea, qué vamos a hacer. Las cosas están así, igual vamos a seguir peleando. Esto es la ‘U’. No nos achicamos. Peleamos hasta el final”, declaró, frustrado, Alexander Succar al final del encuentro. El malestar tiene un fundamento principal: Universitario suma tres partidos seguidos sin convertir. En otras palabras, desde que Alex Valera dejó de ser considerado. La ‘U’ cerró su aniversario número 98 en la novena ubicación del acumulado, fuera de zona de competencia internacional. Cienciano, en cambio, sonríe.

Fuerte. Cienciano solo perdió un partido en Cusco este año. Foto: Cienciano

Piura celebra

Atlético Grau fue el otro gran ganador de la jornada dominical de la sexta fecha del Torneo Clausura. En los descuentos (90+3′), Daniel Franco marcó para darle el triunfo por 1-0 al cuadro piurano sobre César Vallejo en el Mansiche. Por otro lado, Municipal y Sport Boys igualaron 2-2 en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

La palabra

Iván Santillán, lateral de Universitario