Osores criticó duramente a Yotún por picar el penal y elogió la atajada del ‘Redmayne’ de Cantolao

En el empate 2-2 entre Sporting Cristal y Cantolao por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, la escuadra celeste pudo ganar el partido en el último segundo, pero desperdició la oportunidad. Los pormenores de este suceso abrieron la herida —dos meses después— de la eliminación de la selección peruana del Mundial Qatar 2022.

Sobre el final del partido, José Ramírez metió la mano a lo Luis Suárez y evitó el tanto del triunfo ilícitamente. El árbitro cobró penal y expulsó al jugador. En ese momento, comenzó el show de Pablo ‘Redmayne’ Limousin, quien empezó a realizar unos movimientos imitando al guardameta australiano. Este hecho fue resaltado por Erick Osores: “Limousin hizo una eternidad el penal, se jugó el todo o nada. Ganó mucho tiempo”, inició en el programa “Fútbol en América”.

El periodista deportivo peruano criticó duramente al mediocampista celeste por decidir patear así un tiro decisivo. “Para mí, Yotún se equivoca. Yo mil veces prefiero asegurar. Si tú me preguntas: ‘¿qué hubiera hecho yo?’ En ningún caso hubiera intentado picarla. Yo no haría esto, no me parece serio. Yotún pudo pegarle fuerte y cruzado”.

Por otro lado, Osores mencionó que en una situación definitoria tienes que asegurar. “ Hay que ponernos serios, tienes una ocasión mano a mano con el arquero, tiempo final y estamos 2-2. Última jugada, yo le rompo el arco. Voy y aseguro fuerte a un costado. Yo no correría riesgos en un penal”, puntualizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Tras dejar pasar dos puntos ante el ‘Delfín’, el próximo encuentro de la escuadra celeste será ante Carlos Stein por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El duelo se desarrollará el sábado 13 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, a las 11.00 a. m. (hora peruana), y será transmitido a través de Gol Perú.