¿Qué fue de Gino Guerrero? el jugador que fue promesa de Alianza y fue denunciado por violación sexual

Muchos hinchas, especialmente de Alianza Lima, recordarán a Gino Guerrero, aquel jugador que fue del deleite de los amantes del fútbol ‘chocolatero’, debido a su buen trato del balón y velocidad por las bandas. Sin embargo, sus actos opacaron su talento, ya que fue denunciado por violación de sexual. ¿Qué fue de su vida?

El volante debutó en el equipo blanquiazul en 2011 y fue de lo más destacados; tanto así que dos años después dio el gran salto a Europa para jugar por el Paços Ferreira. No obstante, le costó adaptarse y regresó a Perú para jugar por el Juan Aurich. Deambuló por muchos equipos del torneo local, hasta que en 2017 tuvo una destacada campaña con UTC, mismo que le valió un contrato con el Guaraní de la liga paraguaya.

Sin embargo, su debut con el Alborigen se retrasó y ese mismo año regresó al fútbol peruano para jugar por el FBC Melgar, donde logró ser campeón del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Periodista de ESPN revela que Marcos López rechazó jugar en Arabia para firmar por el Feyenoord

Denuncia por violación sexual

En enero de 2018, Gino Guerrero fue denunciado por abusar sexualmente de una menor de edad en Asunción.

El letrado señaló que los forenses realizaron pruebas médicas y psicológicas a la víctima y constataron lesiones que confirmaron la versión de la denuncia, por lo que Guerrero podía afrontar una pena de 10 años de prisión.

¿Qué dijo Gino Guerrero sobre esto?

El futbolista peruano se pronunció sobre el caso durante el programa Beto a saber. “No me han dado ganas de llorar, soy un poco fuerte en ese sentido, pero sí me he puesto a analizar la situación. Pienso más que todo en mi familia, sobre todo mi madre porque ella está sufriendo más que yo. Sé que esta denuncia me puede retirar del fútbol. Imagínate si voy cinco años preso, salgo de ahí a los 30 años. ¿Regreso y qué hago? Ya es imposible salir al extranjero” , inició.

“Niego tajantemente de lo que me acusan. Es solo la palabra de ella contra mi palabra y pruebas. (...)’', señaló.

¿Qué dijo el Club Guaraní sobre esto?

Juan Alberto Acosta salió a pronunciarse y anunció que resolvió el contrato de Gino Guerrero. “Decidimos resolver el contrato del jugador peruano Gino Guerrero y ese tema ya está en manos de nuestro abogado, quien verá toda esta situación”, dijo para el programa Urbana al máximo.

“Con todo lo que nos están informando, no queremos tener esa clase de gente en nuestro club y ya evaluamos otras opciones para reemplazar al jugador peruano”, agregó.

¿Cómo quedó el caso?

La justicia paraguaya dejó en libertad al futbolista peruano al no encontrar pruebas concretas de lo que habría sucedido.

¿Qué es de la vida de Gino Guerrero?

En la actualidad, el exjugador de Alianza Lima tiene 29 años y disputa la Liga 2 con Unión Comercio. En el último partido, que se jugó este domingo 7 de agosto, Guerrero marcó uno de los tantos con el que el club de la selva peruana goleó (4-0) a Los Chankas.

Equipos donde jugó Gino Guerrero