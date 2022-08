¿Dónde ver el All Star Game 2022 con MLS vs. Liga MX vía ESPN y Star+?

Ver el All Star Game 2022 MLS vs. Liga MX EN VIVO y DIRECTO este miércoles 10 de agosto. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Allianz Field, Minnesota, Estados Unidos. El cotejo podría contar con presencia peruana, ya que Raúl Ruidíaz se encuentra convocado. Alexander Callens también fue llamado, pero una lesión no lo dejará participar.

All Star Game 2022 MLS vs. Liga MX: ficha del partido

All Star Game 2022 MLS vs. Liga MX ¿Cuándo juegan? Miércoles 10 de agosto. ¿Dónde juegan? Allianz Field, Minnesota, USA. ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿Dónde lo transmiten? Star+, TUDN

¿A qué hora se juega el All Star Game 2022 MLS vs. Liga MX?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite All Star Game 2022 MLS vs. Liga MX?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver All Star Game 2022 MLS vs. Liga MX por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del All Star Game 2022 MLS vs. Liga MX por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Convocados de la MLS para el All Star Game 2022

Porteros:

Andre Blake - Philadelphia Union

Sean Johnson - New York City

Dayne St. - Clair Minnesota United

Defensas:

Julián Arango - LA Galaxy

Alexander Callens - New York City

Aaron Long - New York Red Bulls

Kamal Miler - Montreal

Diego Palacios - Los Ángeles FC

Kai Wagner - Philadelphia Union

DeAndre Yedlin - Inter Miami

Walker Zimmerman - Nashville SC

Volantes:

Sebastián Driussi - Austin FC

Carles Gil - New England Revolution

Hany Mukhtar - Nashville SC

Darlington Nagbe - Columbus Crew

Ilie Sánchez - Los Ángeles FC

Emanuel Reynoso - Minnesota United

Luciano Acosta- Cincinnati

Delanteros:

Valentín Castellanos - New York City

Jesús Ferreira - FC Dallas

Taxiarchis Fountas - D.C. United

Javier Hernández - LA Galaxy

Jordan Morris - Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz - Seattle Sounders

Carlos Vela - Los Ángeles FC

Paul Arriola - FC Dallas

Convocados de la Liga MX para el All Star Game 2022

Arqueros:

Camilo Vargas - Atlas

Oscar Ustari - Pachuca

Carlos Acevedo - Santos Laguna

Defensas:

Kevin Álvarez - Pachuca

Diego Barbosa - Atlas

Luis Reyes - Atlas

Brayan Angulo - Toluca

Hugo Nervo - Atlas

Lisandro López - Tijuana

Matheus Doria - Santos

Jesús Ángulo - Tigres

Volantes:

Aldo Rocha - Atlas

Luis Chávez - Pachuca

Erik Lira - Cruz Azul

Fernando Beltrán - Guadalajara

Julián Quiñones -Atlas

Ángel Mena- León

Avilés Hurtado - Pachuca

Alexis Vega - Guadalajara

Álvaro Fidalgo - América

Delanteros:

Julio Furch - Atlas

Juan Dinenno - Pumas

Germán Berterame - Monterrey

Uriel Antuna - Cruz Azul

Novatos:

Jordan Carrillo - Santos

Heriberto Jurado - Necaxa

All Star Game 2022: ¿cómo quedaron los últimos duelos entre la MLS y la Liga MX?

El único antecedente de un All Star que enfrentó a la MLS y la Liga MX se dio en 2021. En aquella oportunidad fue triunfo para el representativo de la liga estadounidense. En tiempo reglamentario se registró una igualdad a uno y los norteamericanos ganaron en definición por penales 3-2.

¿Dónde juegan All Star Game 2022 MLS vs. Liga MX ?

El All Star Game 2022 MLS vs. Liga MX se disputará en el Allianz Field. Este escenario deportivo, ubicado en Minnesota, fue inaugurado el 13 de abril de 2019 y tiene capacidad para albergar a 19.400 espectadores.