Exvicepresidente de Boca se burla del frustrado fichaje de Cavani: “Mbappé quiere venir”

Siguen las críticas. Boca Juniors no afronta un buen presente a nivel deportivo y dirigencial. Tras los malos resultados en la Superliga Argentina y la eliminación de la Copa Libertadores, el conjunto xeneize intentó cerrar la contratación del goleador Edison Cavani, pero recibió una respuesta negativa.

Ante este escenario, uno de los más enérgicos en cuestionar a los directivos y su forma de llevar la negociación fue Mario Pergolini. El exvicepresidente del equipo de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano se burló del frustrado fichaje del ‘Matador’ y utilizó el nombre de Kylian Mbappé para ello.

“Mbappé que quiere venir, no sé cómo decirle que no. Tenemos el sí, ya llega. A las 7.00 p. m. toma un avión, bah, en realidad viene con el Buquebus. Así que ve a buscarlo al Buquebus”, mencionó en tono irónico durante el program Maldición de Radio Vorterix.

Como se recuerda, diversos sectores aseguraron que el artillero de la selección uruguaya ya tenía todo acordado para llegar a la Bombonera y esto generó mucha expectativa entre los aficionados. Para Pergolini la novela en torno al exatacante del Manchester United se utilizó “para tapar los problemas”.

La crítica al fichaje de Roncaglia

Esta no es la primera vez que el ahora conductor arremete contra la gestión de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. Luego de que se anunciara la contratación de Facundo Roncaglia para reemplazar al capitán Carloz Izquierdoz, quien tuvo problemas con la dirigencia, el exvicepresidente tuvo duras palabras en contra del ídolo de Boca.