‘Loco’ Vargas al ‘Cuto’: “No trascendiste en el fútbol, pero me da mucho gusto que te esté yendo bien”

Juan Manuel Vargas no suele aparecer ni declarar en demasía en los medios de comunicación nacionales, salvo sea en excepciones. El popular ‘Loco’ tampoco juega al fútbol profesional desde hace varios años, pero sigue ligado a la ‘pelotita’ cuando disfruta de las pichangas.

Su última presencia en un medio ha sido para una conversación con Luis Guadalupe, que estaba celebrando el primer aniversario de su programa “La fe de Cuto”, y el exjugador del Real Betis de España fue uno de los invitados especiales.

Juan Manuel Vargas vaciló al ‘Cuto’ Guadalupe en su propio programa

En su entrada al espacio protagonizó un hilarante momento al hacer mención de la carrera en el balompié del conductor. “Gracias por la invitación, más que todo porque cumples un año con ‘La fe de Cuto’. No transcendiste en el fútbol, pero en esto me da mucho gusto que te esté yendo muy bien . Muy contento de pertenecer a esta parte de tu aniversario”, dijo el ‘Loco’ Vargas.

'Loco' Vargas y 'Cuto' Guadalupe se divierten en su conversación. Foto: captura Trome Perú youtube

‘Loco’ Vargas y su posible nuevo proyecto

Asimismo, el exjugador de la Fiorentina y la selección peruana comentó sobre su futuro proyecto. Luis le dijo: “Posiblemente te veremos en la TV”. A lo que Juan Manuel respondió: “Todavía no hay nada concreto, pero hay 90% que pueda salir un proyecto importante, ya que hace mucho años dejé el fútbol. Bueno, nunca lo dejé porque sigo jugando, pero sí a nivel profesional. Me llamaron por muchos temas por conducir un programa de deportes, pero nunca me llamó la atención ya un poco el fútbol”.

“No he vuelto a hacer otra entrevista desde la tuya. Me llamaron, me buscaron, me mostraron el proyecto y me agradó porque no es nada de fútbol, es más un tema de chacota, de conversación, de amigos (...) esperemos que en los próximos días o meses se concrete e irá más segura la cosa, como se dice no se habla ante de...”, afirmó el ‘Loco’ Vargas.