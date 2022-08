Compañero de Sergio Peña no pudo asistir a su boda y envió a su hermano como reemplazo

Una historia anecdótica es la que el delantero Mohamed Buya compartió hace poco con la prensa europea. El jugador del Malmö FF de Suecia, club del peruano Sergio Peña, sorprendió al revelar que envió a su hermano a reemplazarlo en su propia boda tras quedar imposibilitado para asistir él mismo.

“Nos casamos el 21 de julio en Sierra Leona. Pero no estuve allí porque el Malmö me pidió que viniera antes. Hicimos las fotos por adelantado. Así que parece que estuve allí. pero no fue así. Mi hermano tuvo que representarme él mismo en la boda”, indicó el jugador en diálogo con el diario sueco Aftonbladet.

Buya, quien firmó en el reciente mercado de pases por el conjunto nórdico tras militar en el Henan Songshan Longmen de la Superliga china, fue requerido por su nuevo equipo con urgencia debido a que la temporada de su liga local está en pleno curso, así como también su participación en las rondas clasificatorias de la Europa League.

Mensaje de Mohamed Buya en redes sociales. Foto: Twitter Mohamed Buya

PUEDES VER: Auxiliar de Juan Reynoso en la selección peruana estuvo en prisión de México

“Voy a intentar llevarla ahora a Suecia y a Malmö para que esté cerca de mí. Vivirá aquí conmigo. Primero ganaremos la liga y luego me iré de luna de miel en diciembre”, bromeó el futbolista acerca de su novia. Desde su fichaje, ha disputado dos encuentros.

Malmö busca el bicampeonato

El conjunto celeste, actual campeón de la liga sueca, se ubica actualmente en el quinto lugar de la tabla de posiciones. En la fecha más reciente, el Sirius le cortó una racha de tres victorias consecutivas al vencerlo por 2-1. Sergio Peña no fue convocado para dicho encuentro.