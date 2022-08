Liberman arremete contra el United y respalda a Cristiano: “Ojalá se vaya de ese equipo malo”

Manchester United no tuvo el debut esperado en el inicio de la Premier League. Tras una pretemporada con movimientos por la llegada de Erik Ten Hag al banquillo y los rumores de la posible salida de Cristiano Ronaldo, los Diablos Rojos perdieron su primer partido en el torneo inglés ante el Brighton por 2-1 en Old Trafford.

Cristiano no fue parte de once titular del cuadro de Manchester y recién ingresó al minuto 53 , una situación que no fue del agrado de muchos hinchas ni del mismo portugués. Antes del encuentro, el periodista argentino Martin Liberman ya se había pronunciado en sus redes sociales sobre el ‘Comandante’ y fue tajante por lo que debe hacer en el futuro.

“Ojalá se vaya de ese equipo malo”, escribió el comunicador de ESPN en respuesta a un tweet que mostraba la llegada del portugués al estadio.

Liberman sobre Cristiano en Manchester. Foto: Martin Liberman/Twitter

Asimismo, Liberman criticó a Maguire por su bajo rendimiento y se mostró incrédulo de que él sea el capitán del equipo. “ ¡Es un milagro! Es el capitán de un gigante como el United. ¡Es malo con ganas! ”, manifestó.

Finalmente, el comunicador de ESPN arremetió contra el técnico neerlandés tras aplaudir al público en el final del duelo. “ ¿Qué aplaude este tipo? Su equipo fue una vergüenza y ¿el DT aplaude? ¡No entendió dónde está!”, señaló.

Liberman sobre Ten Hag en Manchester. Foto: Martin Liberman/Twitter

Manchester United: próximo partido

El próximo sábado 13 de agosto, Manchester United visitará al Brentford por la segunda fecha de la Premier League. El partido se jugará en el Gtech Community Stadium y se podrá ver en Star Plus.