Combinaron en los dos goles: Lewandowski y Pedri anotaron los primeros tantos del Barcelona

Robert Lewandowski anotó su primer gol con el FC Barcelona ante el Pumas en el Trofeo Joan Gamper. El delantero polaco marcó un golazo para el cuadro blaugrana tras una gran asistencia de Pedri al minuto tres del encuentro. VIDEO: ESPN.

FC Barcelona 1-0 Pumas - Robert Lewandowski (3′)

Dos minutos después, Pedri convirtió el segundo del cuadro blaugrana. Esta vez fue Lewandowski quien asistió al volante español para que anote su primer gol en la temporada. VIDEO: ESPN.

FC Barcelona 2-0 Pumas - Pedri (5′)

FC Barcelona 3-0 Pumas - Dembele (10′)

FC Barcelona 4-0 Pumas - Dembele (19′)

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Pumas?

La transmisión del FC Barcelona vs. Pumas EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de los canales Barça TV, plataforma del conjunto azulgrana para la región de España; TUDN, para México; ESPN y Star Plus, para toda Sudamérica.

¿Cómo ver Barcelona vs. Pumas ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Pumas por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.