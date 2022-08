[EN VIVO] Universitario vs. Cienciano HOY: hora y canal del partido por la Liga 1 2022

VER Universitario vs. Cienciano EN VIVO y DIRECTO HOY, domingo 7 de agosto, por la sexta fecha de la Liga 1 2022. El duelo comenzará a las 3.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco. El cotejo será transmitido por la señal de GolPerú y podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Universitario vs. Cienciano: previa

El cuadro crema llega a este cotejo con dos derrotas consecutivas. Los dirigidos por Carlos Compagnucci no solo quieren sumar 3 puntos para seguir en la pelea por el Torneo Clausura, sino también buscan regalarle una alegría a toda su hinchada en el día del aniversario del club. Los merengues marchan novenos con 7 puntos, a 6 unidades del líder, Alianza Lima.

Por su parte, Cienciano tiene la clara oportunidad de ganar en casa y ser el nuevo líder del torneo local. El cuadro del ‘Papá’ se ubica cuarto con 11 puntos, por lo que un triunfo ante los cremas significaría sumar 14 unidades y superar a los blanquiazules. En lo que va del Clausura, los cusqueños están invictos, ya que suman 3 victorias y 2 empates.

Universitario vs. Cienciano: ficha del partido

Partido Universitario vs. Cienciano ¿Cuándo juegan? Domingo 7 de agosto ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Inca Garcilaso de la Vega ¿En qué canal? GolPerú

Universitario vs. Cienciano: posibles alineaciones

Universitario: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Cabanillas, Yacob, Guivin, Quispe, Polo, Quintero, Succar.

Cienciano: Vargas, Estrada, Recalde, Riojas, Quintana, Beltrán, Rinaldi, Guerrero, Sandoval, Ugarriza y Carando.

Universitario vs. Cienciano: historial

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cienciano EN VIVO?

En territorio nacional, el partido Universitario vs. Cienciano EN VIVO, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2022, se podrá seguir a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver Universitario vs. Cienciano EN VIVO?

Para la televisión peruana, la transmisión del Universitario vs. Cienciano EN VIVO estará a cargo de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de cotejos en esta Liga 1 2022.

¿Cómo sintonizar Gol Perú para ver Universitario vs. Cienciano?

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Universitario vs. Cienciano por internet?

Si no quieres perderte el Universitario vs. Cienciano por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye, entre sus canales, la señal de Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

