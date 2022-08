¿A qué hora juegan River Plate vs. Independiente EN VIVO por la Liga Profesional?

River Plate vs. Independiente EN VIVO se enfrentan en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, a partir de las 3.30 p. m. (hora de Perú) y 5.30 p. m. (hora argentina). El duelo por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina se podrá ver vía TNT Sports y ESPN, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales de este y otros partidos de hoy, el minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

River Plate vs. Independiente: ficha del partido

Partido River Plate vs. Independiente ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 7 de agosto ¿A qué hora? 3.30 p. m. (Perú), 5.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini ¿En qué canal? TNT Sports, ESPN

¿A qué hora juegan River Plate vs. Independiente?

Argentina: 5.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

River Plate cerró julio con una derrota en la liga argentina, por lo cual espera iniciar agosto con un triunfo para no quedar en mitad de la tabla de posiciones. Bastante más comprometido por su mala campaña, Independiente lo espera, aunque con el espaldarazo de una reciente goleada.

El Millonario cayó en casa la fecha previa por 2-1 contra Sarmiento. Antes del entretiempo, la visita ya vencía 2-0 a los de Marcelo Gallardo, quienes apenas lograron descontar en el complemento por intermedio de Emanuel Mammana.

El Rojo, por su parte, goleó de forma sorpresiva a Colón de Santa Fe por 3-0 para romper una mala racha de seis duelos consecutivos sin poder ganar. Damián Batallini, Leandro Fernández y Leandro Benegas marcaron los goles de la victoria.

River Plate e Independiente se enfrentaron por última vez en septiembre del 2021, con saldo de empate 1-1. En el historial extendido, los de Núñez sacan ventaja con tres partidos ganados, uno igualado y solo uno perdido de los cinco más recientes.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Independiente?

Argentina: TNT Sports

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX.

¿Dónde ver River Plate vs. Independiente ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de River Plate vs. Independiente por internet, sintoniza las señales de TNT Sports GO (en Argentina) y Star Plus (en el resto de Latinoamérica). En caso no tengas acceso a ninguno de estos servicios, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de River Plate vs. Independiente

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero, Alan Soñora, Tomás Pozzo; Leandro Fernández y Leandro Benegas.

Últimos partidos de River Plate vs. Independiente

River Plate 1-1 Independiente | 05.09.21

River Plate 0-2 Independiente | 09.01.21

Independiente 1-2 River Plate | 19.01.20

River Plate 3-0 Independiente | 17.03.19

River Plate 3-1 Independiente | 02.10.18.

Estadio de River Plate vs. Independiente

El escenario de este compromiso será el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, recinto deportivo ubicado en el barrio de Avellaneda, Buenos Aires, propiedad del Club Atlético Independiente.