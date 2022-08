¿Quién fue el futbolista peruano que rechazó jugar en el Real Madrid?

En los 120 años de historia que tiene el Real Madrid, ningún peruano ha desfilado su fútbol en el club merengue. Pero, además de Cristian Benavente, quien llegó hasta la filial, hubo otro compatriota que estuvo cerca de vestir la camiseta de uno los clubes más populares del planeta.

Se trata de Valeriano López, uno de los máximos exponentes de nuestro balompié en la primera mitad del siglo XX y el máximo ídolo del club Sport Boys. Conocido como el ‘Tanque de Casma’, se destacó por su gran fuerza e ímpetu, potente y certero remate de cabeza y excelentes jugadas de definición.

El futbolista nacido en Áncash inició su carrera en 1946, cuando fue descubierto por el entonces presidente del equipo rosado, José Arrué Burga, luego de un partido amistoso entre la selección de Huacho y el Centro Iqueño. A partir de ese momento, se coronó como goleador del torneo por tres años consecutivos, logrando 62 anotaciones en 53 partidos.

Valeriano López es el máximo ídolo del club Sport Boys, aunque también vistió la camiseta de Alianza Lima. Foto: once.pe

A finales de 1949, fue fichado por el Deportivo Cali, club que defendió hasta 1951. Fue durante su exitoso paso por el fútbol colombiano que fue sondeado por Santiago Bernabéu, entonces presidente del club español, quien viajó personalmente para ficharlo.

Valeriano López recibe la propuesta del Real Madrid

Al llegar a Sudamérica, el dirigente le ofreció al ‘Tanque de Casma’ una jugosa oferta para que vistiera la camiseta del club y se trasladase a España, pero el futbolista rechazó la propuesta, excusándose que no quería cruzar el Océano Atlántico para estar lejos de su familia .

Ante esta negativa, Bernabéu optó por su plan ‘B’: contratar a Alfredo Di Stéfano, quien posteriormente se convertiría en la leyenda del Real Madrid y el gran gestor de las primeras cinco Champions League del elenco madridista.

Valeriano López fue un jugador histórico del club Deportivo Cali. Foto: El Peruano

“Fui a buscar a Valeriano López, porque jamás había visto un cabeceador tan extraordinario, pero luego volví por Alfredo. Y no me quejo porque me dio cinco Copas de Europa”, contó Santiago Bernabéu en una entrevista para medios españoles.