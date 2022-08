[TNT Sports, En Vivo] Independiente vs. River Plate: ¿a qué hora juegan por la Superliga Argentina 2022?

VER AQUÍ Independiente vs. River Plate EN VIVO Y EN DIRECTO este domingo 7 de agosto desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 12 de la Superliga Argentina 2022. El cotejo se disputará en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y la transmisión estará a cargo de TNT Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Independiente vs. River Plate: ficha del partido

Partido Independiente vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Domingo 7 de agosto ¿A qué hora juegan? 3.30 p. m. (Perú), 5.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde juegan? Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini ¿Qué canal transmite? TNT Sports

Independiente vs. River Plate: la previa

Clásico de necesitados. River Plate e Independiente no afrontan un buen presente en la Superliga Argentina, por lo que necesitan sumar de a tres para no complicarse.

El conjunto comandado por Marcelo Gallardo viene de sufrir un duro revés en el Monumental de Núñez ante Sarmiento, ya que cayó por 2-1. Con este resultado, el Millonario se complicó en el certamen y actualmente se ubica en la decimocuarta casilla con 15 unidades.

Por su parte, el Rojo se encuentra en la casilla 23 con solo 11 puntos. Si bien golearon en su última presentación a Colón de Santa Fe, la escuadra dirigida por Eduardo Domínguez necesita ganar para no comprometerse con la zona baja.

Independiente vs. River Plate: posibles alineaciones

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero, Alan Soñora, Tomás Pozzo; Leandro Fernández y Leandro Benegas.

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

¿A qué hora juegan Independiente vs. River Plate?

El partido entre Independiente vs. River Plate se realizará este domingo 7 de agosto desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

Colombia: 3.30 p. m

Ecuador: 3.30 p. m

México: 3.30 p. m

Perú: 3.30 p. m

Bolivia: 4.30 p. m

Chile: 4.30 p. m

Paraguay: 4.30 p. m

Venezuela: 4.30 p. m

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿En qué canal se transmitirá el Independiente vs. River Plate?

La transmisión del Independiente vs. River Plate EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de los canales ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina, así como también de ESPN y Star Plus para toda la región de Sudamérica.

¿Qué canal es TNT Sports?

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

¿Cómo ver Independiente vs. River Plate ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Independiente vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de TNT Sports Go, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Independiente vs. River Plate: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Independiente vs. River Plate?

El encuentro entre Independiente vs. River Plate se jugará en estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, ubicado en la ciudad de Avellaneda, Argentina. El recinto fue inaugurado el 4 de marzo de 1928 y tiene capacidad para más de 42.000 espectadores.