Sporting Cristal y Cantolao protagonizaron un partido lleno de goles por el Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El cuadro rimense aspira a levantar el título nacional a fin de temporada de la mano de Roberto Mosquera. Justamente, el DT de los celestes se volvió tendencia en las redes sociales.

¿Por qué? Resulta que los hinchas del elenco del Rímac tuvieron fuertes críticas contra el estratega de Cristal por la formación inicial que mandó ante el Delfín y su falta de ideas para llevarse el triunfo ante el rival.

Asimismo, algunos seguidores del cuadro bajopontino se mostraron en contra de algunos futbolistas, como por ejemplo, de Irven Ávila, argumentando que el delantero falla demasiados goles y eso perjudica al equipo.

“Cristal no puede seguir siendo dirigido por Mosquera para la próxima Libertadores 2023, de otra manera no habrán aprendido la lección”, “A Mosquera le queda grande a veces el plantel, hoy se notó”, “Se le acabó el humo a Don Superior Mosquera”, “Mosquera no solo no sabe plantear nada bien, sino que cuando de casualidad un 11 le funciona, lo desarma por las h***”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Los celestes empataron ante el Delfín. Foto: captura Twitter

Los hinchas de Sporting Cristal siguieron criticando a director técnico cuando el empate ante Delfín quedó consumado luego del penal que erró Yoshimar Yotún en los minutos finales del encuentro.

Con este resultado, los rimenses perdieron una gran oportunidad de ser líderes del Torneo Clausura y no aprovecharon que Alianza Lima postergó su juego en esta jornada.

Arquero de Cantolao ‘imitó' al australiano Redmayne y Yotún falló su penal

En la recta final del duelo entre Cristal y Cantolao, Yotún tuvo en sus pies el triunfo cuando fue el encargado de ejecutar un penal. Eran los últimos segundos del partido y ‘Yoshi’ tomó la pelota mientras el Limousin intentó distraer al volante al fiel estilo del australiano Redmayne.

Finalmente, el jugador celeste falló su disparo al intentar picar el balón. El arquero rival se fue para un costado en un primer momento pero tuvo una gran reacción para desviar el esférico.