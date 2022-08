[En vivo] Con Lionel Messi, PSG vs. Clermont: ¿cómo ver el partido por la Ligue 1 2022-2023?

PSG vs. Clermont se enfrentan EN VIVO este sábado 6 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por la fecha 1 de la Ligue 1 2022-2023. Este duelo se disputará en el Gabriel Montpied Stadium y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

PSG vs. Clermont: ficha del partido

Partido PSG vs. Clermont ¿Cuándo juegan? Sábado 6 de agosto ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Gabriel Montpied Stadium

PSG vs. Clermont: posibles alineaciones

PSG : Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe; Achraf Hakimi, Marco Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé.

: Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe; Achraf Hakimi, Marco Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Clermont: Mory Draw; Neto Borges, Florente Ogier, Mateusz Wieteska, Alidu Seidu; Maxime Gonalons, Johan Gastien, Jim Allevinah, Jason Berthomier, Jodel Dossou; Komnen Andric.

¿A qué hora juegan PSG vs. Clermont?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el PSG vs. Clermont?

El duelo entre PSG vs. Clermont será transmitido por la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver el cotejo a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Clermont?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Clermont, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuáles son las cuotas del PSG vs. Clermont?

Betsson: gana PSG (1,20) | empate (6,70) | gana Clermont (12,00)

Inkabet: gana PSG (1,25) | empate (6,50) | gana Clermont (10,00)

Doradobet: gana PSG (1,28) | empate (6,33) | gana Clermont (9,50)

Meridianbet: gana PSG (1,26) | empate (6,36) | gana Clermont (9,95)

Te Apuesto: gana PSG (1,24) | empate (6,20) | gana Clermont (9,80).

¿Dónde juegan PSG vs. Clermont?

El encuentro entre PSG vs. Clermont se disputará en el Gabriel Montpied Stadium, ubicado en la ciudad de Clermont, Francia.