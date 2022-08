➤Manchester City vs. West Ham: ¿a qué hora y en qué canal ver partido por la Premier League?

MIRA AQUÍ EN VIVO Manchester City vs. West Ham | Ambos equipos ingleses se enfrentarán en la primera fecha de la Premier League este domingo 7 de agosto. El duelo iniciará a las 10.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Los dirigidos por Pep Guardiola no llegan de la mejor manera, ya que perdieron la Community Shield ante Liverpool. Los ciudadanos cayeron 3-1 y perdieron su primer trofeo de la temporada. Por otra parte, West Ham viene de disputar siete amistosos en la pretemporada, en los que ha sumando dos victorias, cuatro empates y una derrota.

Manchester City vs. West Ham: ficha del partido

Partido Manchester City vs. West Ham ¿Cuándo juegan? Domingo 7 de agosto ¿A qué hora? 10.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Olímpico de Londres ¿En qué canal? ESPN

Manchester City vs. West Ham: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Dias, Walker, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Mahrez, Haaland y Grealish.

West Ham: Fabianski, Johnson, Coufal, Zouma, Dawson, Rice, Soucek, Bowen, Fornals, Masauaku y Benrahma.

Manchester City vs. West Ham: historial

¿A qué hora ver Manchester City vs. West Ham EN VIVO?

El partido entre Manchester City vs. West Ham EN VIVO por la primera fecha de la Premier League se llevará a cabo este domingo 7 de agosto desde las 10.30 a. m. (hora peruana). Conoce el horario según tu zona de ubicación:

Colombia: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Perú: 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Chile: 11.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

¿En qué canal ver Manchester City vs. West Ham EN VIVO?

La transmisión del Manchester City vs. West Ham EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN y Star Plus para toda la región de Sudamérica.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. West Ham?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. West Ham, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde VER Manchester City vs. West Ham EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas ver la Premier League, específicamente el duelo Manchester City vs. West Ham, de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la emisión EN VIVO de La República Deportes, que te contará EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alienaciones, todos los goles y mucho más.