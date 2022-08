¿Nolberto Solano será parte del comando técnico de Juan Reynoso? Esto respondió

Una nueva era en la selección peruana está por comenzar. Tras siete exitosos años al mando de la Bicolor, Ricardo Gareca dejó de ser técnico del cuadro patrio. En su lugar, Juan Reynoso asumirá uno de los retos más importantes de su carrera, una tarea que no será nada sencilla.

Como todo estratega de primer nivel, el popular ‘Cabezón’ llega a la Blanquirroja con su comando técnico, un grupo humano muy destacado que ya sabe lo que es ser campeón . Ante esta situación, el lugar de Nolberto Solano no estaría fijo, aunque, en una entrevista reciente, dejó en claro lo que pasará con él.

“Han sido casi ocho años desde que estos profesionales (Gareca y su comando técnico) llegaron y volvieron a la selección en un equipo admirado por todo el mundo. Ahora la vida continúa, ofertas no creo que le falten a Gareca. Particularmente me toca esperar. Hay muchos entrenadores nacionales que no se nos da la oportunidad para trabajar. Me toca seguir preparándome, seguir viendo fútbol y volver a ser cabeza si se me da la oportunidad de dirigir ”, comentó ‘Ñol’ en Nativa TV.

Solano y Gareca. Foto: prensa FPF

Asimismo, el ‘Maestrito’ agradeció la oportunidad a la federación, que le permitió vivir una gran etapa en la selección peruana y destacó el trabajo del ‘Tigre’.

“Siempre he dicho que estoy agradecido al fútbol, a la FPF, a Juan Carlos Oblitas, al profe Ricardo Gareca, a Bonillo, Santín, que estuvieron en esta etapa que me tocó vivir. Ricardo siempre atinó en algo, en levantarle la autoestima al futbolista peruano. Él blindó bien a los futbolistas, nos blindó mucho y, a raíz que los resultados se fueron dando, se fue uniendo el pueblo con nosotros y llegar al objetivo que fue ir al Mundial”, finalizó Solano.